Артур Большаков возглавил PR «Авито Недвижимости»

Head of PR вертикали «Авито Недвижимость» стал Артур Большаков. В новой должности он будет отвечать за разработку и реализацию PR-стратегии всей вертикали «Авито Недвижимость», в том числе направления «Авито Путешествия». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авито».

Артур займется управлением внешними коммуникациями бизнеса недвижимости, в том числе PR-поддержкой сегментов покупки и продажи всех типов недвижимости, долгосрочной и краткосрочной аренды объектов.

Ульяна Смольская, директор по связям с общественностью и коммуникациям «Авито»: Сегодня в каждой вертикали «Авито» — «Товары», «Работа», «Недвижимость», Travel Tech («Авито Путешествия»), AdTech («Авито Реклама»), «Авто», «Услуги» — работают собственные команды, которые являются партнерами по сопровождению бизнеса и полностью под ключ ведут все внешние коммуникации. Каждую команду возглавляет PRD вертикали, с приходом Артура команда лидеров полностью сформирована.

В сфере коммуникаций Артур с 2010 года. Он прошел путь от стажера в агентстве до руководителя PR в ведущих компаниях на своих рынках. Эксперт с 2021 года возглавлял PR-направление «Яндекс Путешествий», ранее руководил коммуникациями в IT-компании red_mad_robot, связями с общественностью в HR-стартапах «Севергрупп» JungleJobs и Sever.AI, а также в онлайн-сервисе OneTwoTrip.

Артур работал как с крупными потребительскими сервисами, рассчитанными на миллионы пользователей, так и с B2B-проектами для корпоративных клиентов. Он запускал масштабные диджитал-продукты, выстраивал коммуникации через собственные медиа и контент и управлял PR в условиях ограниченных ресурсов и быстро меняющейся бизнес-среды.

Артур Большаков, Head of PR «Авито Недвижимости»: Рад присоединиться к команде «Авито Недвижимости», сервисом которого пользуются десятки миллионов человек из всех уголков России. Больше всего мне нравятся проекты, которые позитивно «выходят за рамки» и становятся народными. Вижу, что запрос на это есть как у пользователей, так и у команды «Авито». Если говорить о планах, то перед нами стоит стратегическая задача оставаться платформой первого выбора для россиян в своем сегменте и рассказывать о возможностях, которые открывает «Авито» для выгодной и безопасной покупки, продажи или аренды недвижимости, в том числе посуточной аренды объектов любого типа в путешествиях.