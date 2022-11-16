Дарья Устинова заняла пост генерального директора Artplay

Дарья Устинова, генеральный директор Artplay:

В перспективе нескольких лет мы планируем увеличить площадь объекта с учетом имеющегося решения ГЗК о создании «Первого креативного пространства». Это позволит удовлетворить стабильно высокий спрос на аренду помещений в Artplay и предоставить дополнительные сервисные возможности резидентам: многофункциональный выставочный зал, оборудованные для работы летние веранды и прочее. Кроме того, мы продолжим развивать общественные инициативы. В частности — запущенный летом 2022 года проект «Открытый музей». На территории появятся новые арт-объекты, а инфраструктура площадки пополнится новыми местами отдыха и активного досуга, в том числе для детей.