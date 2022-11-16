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16.11.2022 в 16:42

Дарья Устинова заняла пост генерального директора Artplay

Ранее она возглавляла департамент управления недвижимостью в арт-кластере

Дарья Устинова

Дарья Устинова назначена с ноября генеральным директором центра дизайна Artplay. Ранее она возглавляла департамент управления недвижимостью. Основатель проекта Сергей Десятов занял пост председателя совета директоров компании. Об этом Sostav рассказали в Artplay.

Опыт Устиновой в области управления коммерческой недвижимостью составляет более 15 лет — он включает работу в международной сети бизнес-центров Regus, холдинге KR Properties («Даниловская Мануфактура 1867», «Красная Роза 1875»). Она окончила РЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».

Дарья Устинова, генеральный директор Artplay:

В перспективе нескольких лет мы планируем увеличить площадь объекта с учетом имеющегося решения ГЗК о создании «Первого креативного пространства». Это позволит удовлетворить стабильно высокий спрос на аренду помещений в Artplay и предоставить дополнительные сервисные возможности резидентам: многофункциональный выставочный зал, оборудованные для работы летние веранды и прочее. Кроме того, мы продолжим развивать общественные инициативы. В частности — запущенный летом 2022 года проект «Открытый музей». На территории появятся новые арт-объекты, а инфраструктура площадки пополнится новыми местами отдыха и активного досуга, в том числе для детей.

Мария Полищук
Artplay
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