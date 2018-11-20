Арсений Кутовой, Dotorg: эффективность коммуникации luxury брендов в соцмедиа и визуальная сложность образов

Известные люксовые бренды прочно ассоциируются с минимализмом и сдержанным стилем, тогда как новички в luxury должны компенсировать недостаточный вес и популярность с помощью визуальных эффектов. Такой вывод дало исследование, проведенное в социальных сетях. О том, как концепция luxury-сегмента изменилась за последний век, Sostav рассказал бренд-стратег, партнер Dotorg Арсений Кутовой.

Участники исследования — женщины, пользователи Facebook. Исследование проводилось на двух выборках в размере 207 и 197 человек. Объекты исследования: женский кошелек, женская сумочка и предметы одежды в классическом стиле. Для оценки использовался метод семантического дифференциала (семизначный), для анализа — метод факторного анализа с вращением varimax.

Пирамида роскоши и социальные сети

Концепция luxury-сегмента претерпела сильные изменения за последний век. Если раньше предметами роскоши мог наслаждаться лишь upper-class — аристократы, дворяне, то сейчас обычные состоятельные покупатели из middle-class могут позволить себе эксклюзивные вещи, пытаясь приблизить себя к высшему обществу и продемонстрировать отличие от своего окружения.

Это привело к тому, что люксовые бренды стали доступны благодаря тенденциям «демократизации роскоши» (democratization of luxury), массовое изобилие (mass affluence) и «обывательская роскошь» (masstige luxuries).

Mass Lux Pyramid — пирамида роскоши, демонстрирующая иерархию роскошных брендов на базе объема продаж в сегменте потребителей «среднего класса» (middle class).

Первый (нижний) уровень пирамиды — это доступная роскошь (affordable luxury), такие бренды как Coach, например. Это массовый сегмент для потребителей среднего класса благодаря производству большого объема продукции по приемлемым ценам.

Следующий уровень — доступное ядро (accessible core), которое включает Louis Vuitton, Prada и Gucci. Потребители среднего класса могут покупать эти бренды всего несколько раз в жизни.

И верхний уровень пирамиды — это премиальное ядро (premium core). Hermes, Cartier и Rolex — бренды, которые middle-class приобретает один или два раза в течение своей жизни, а то и совсем не покупает.

Потребление предметов роскоши перемещается снизу вверх по пирамиде, так как потребители постоянно стремятся выйти на следующий уровень роскоши.

В условиях пенетрации элитных продуктов на массовые рынки, социальные сети стали важнейшим каналом, позволяющим luxury брендам достичь потребителя в среднем классе. Однако массовость презентации роскоши нивелирует исключительность и редкость, составляющих основу этого потребления. Поэтому во время разработки стратегий выхода люксовых брендов на masstige (mass prestige) рынки, особенно в сегменте «доступное ядро», важно сохранять и подчеркивать ключевые ценности luxury — высокое качество и эксклюзивность.

Поэтому, целью данного исследования Jung Eun Lee, Songyee Hur и Brandi Watkins, проведённого в 2018 году, стало изучение влияния сложности визуальных образов в социальных медиа на восприятие бренда потребителями в разрезе fashion luxury.

Гипотеза исследования

Визуальная сложность изображения основана на сочетании таких атрибутов как:

количество объектов;

количество объектов неправильной формы;

несходство этих объектов (например, формы, текстуры, ориентации в пространстве или цвета);

количество деталей в объектах (например, мелкие края, цветовые вариации);

асимметрия в размещении объектов;

неравномерность расположения объектов (например, случайное).

В области визуальной коммуникации luxury брендов менее сложные изображения часто используются, чтобы создать впечатление, что продукт имеет действительно высокую стоимость и является предметами роскоши. Часто простота и минимализм (большие и чистые пространства, минимум объектов) служат признаком эксклюзивности продукта для потребителя.

Классические люксовые бренды обычно выстраивают свою коммуникацию через призму минимализма, шика, изображения брендов выглядят вневременными — посты в социальных медиа с низким уровнем визуальной сложности (мало объектов, простой и чистый фон) будут более конгруэнтны с восприятием брендов luxury сегмента, нежели визуально сложные.

2 метода исследования

Было проведено 2 независимых исследования. Для первого исследования были отобраны 207 женщин, живущих в США в возрасте 19−68 лет (51% из них 26−31). Продуктом исследования был дамский кошелёк в классическом стиле.

При анализе изображения испытуемым было предложено заполнить небольшой тест, где изображение оценивалось по нескольким критериям.

Участники второго исследования были в возрасте от 18 до 70 лет, и большинство из них составляли 26−35 лет (36%), затем 19−25 (27%) и 36−45 (18%). Все участники были женщинами, живущими в США. Всего в эксперименте приняло участие 197 человек. Им также необходимо было оценить предложенное изображение по четырем основным критериям: люксовость бренда, отношение к товару, намерение купить товар и намерение поделиться изображением.

Если коротко, то общие выводы следующие:

Отношение к изображению особо не отличалось в зависимости от уровня визуальной сложности, но для знакомого бренда было значительно выше (лучше) по показателям, чем для незнакомого.

Для знакомого бренда минималистичный образ воспринимался как роскошный значительно сильнее, чем сложный. И, напротив, для незнакомого бренда, воспринимаемая роскошность продукта была значительно выше для сложного, чем простого изображения.

Влияние визуальной сложности на намерение поделиться изображением также оказалось связано с воспринимаемой роскошностью продукта.

Результаты двух экспериментов показали, что респонденты, знакомые с классическим стилем роскоши, считали, что бренд выглядит дороже, если изображение менее сложное. Но если они встречались с незнакомым брендом, то более сложное изображение казалось им визуально дороже, чем простое.

Кроме того, результаты показали влияние воспринимаемой роскоши и отношения к продукту на взаимосвязь между визуальной сложностью и поведенческими намерениями (т. е. намерениями покупки и намерениями поделиться изображением).

Минимализм более эффективен для презентации дорогостоящих продуктов сегмента люкс.

Для люксовых брендов с более высоким уровнем узнаваемости, особенно брендов придерживающихся классического стиля, гораздо эффективней изображения которые имеют менее сложные фоны и меньшее количество объектов на изображении.

Для известного бренд сегмента «люкс» в классическом стиле, визуальная сложность уменьшает воспринимаемую роскошность продукта, а также отношение к нему и намерение купить.

Противоположные рекомендации для незнакомых потребителям люксовых брендов: высокая визуальная сложность имеет более мощный эффект и увеличивает восприятие продукта, как предмета роскоши

Результаты показали, что для повышения позитивного восприятия люксовых брендов маркетологам необходимо сначала определить степень осведомленности потребителей о бренде. А уже затем выбрать визуальную стратегию для изображений.