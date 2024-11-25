Яков Миневич возглавит агентство Brand Affairs

Один из представителей российского рынка маркетинговых услуг ARK Group вкладывается в развитие своих PR компетенций и привлекает одного из наиболее опытных и авторитетных экспертов рынка «классического PR» Якова Миневича возглавить это направление. Об этом Sostav рассказала Татьяна Щербакова, президент ARK Group.

ARK Group предоставляет комплекс услуг в сфере маркетинговых коммуникаций: стратегический консалтинг, креатив, интегрированные коммуникации, диджитал нон-медиа маркетинг, PR, потребительский и активационный маркетинг, организация мероприятий, CRM на базе собственной платформы EFFI CRM, фото, видео, веб, мобайл-продакшен.

ARK Group с 2012 года независимый российский холдинг, ранее представлял интересы JWT, Scholz & Friends. В настоящее время в группу входят 5 специализированных агентств: Ark Connect, Humanz, InBrief CRM, Brand Affairs, PromoSpace.

Татьяна Щербакова, президент ARK Group: Анализируя тенденции последних нескольких лет, мы видим не только всё возникающие ограничения, но и новые возможности. Ниши на коммуникационном рынке становятся всё более взаимосвязанными, заказы становятся более интегрированными, а клиенты хотят видеть комплексные решения своих задач в глубоком понимании контекста. За последние 30 лет агентства нашего холдинга провели более 3 тыс. коммуникационных кампаний, но в основном это были кампании по продвижению продукта для потребителей. Сегодня мы ощущаем необходимость расширить сферы наших компетенций и услуг корпоративными коммуникациями и public relations (связи с общественностью), понимаемым не инструментально как бесплатные публикации в СМИ, а как установление стратегического баланса интересов между бизнесом и его стейкхолдерами. Кроме того, в нашей стране всё более значимым заказчиком рекламных и маркетинговых кампаний становятся компании с госучастием и государственные структуры. Для развития этих направлений к нам присоединяется один из наиболее опытных и авторитетных экспертов рынка «классического PR» Яков Миневич. Он возглавит уже более 10 лет существующее в группе, но фокусировавшееся на продуктовом PR, агентство Brand Affairs. Мы рассчитываем, что с его приходом у нас не просто появятся новые клиенты и услуги в одном из агентств холдинга, но видение и компетенции Якова и его команды обогатят проекты группы в целом.

Яков Миневич, руководитель Brand Affairs: Я рад присоединиться к ARK Group и это не просто приличествующие случаю слова: давно знаком с Татьяной, и мне импонирует её подход к бизнесу, профессиональные и человеческие качества. Убеждён, что на базе имеющихся знаний, опыта и репутации ARK Group мы сможем успешно объединить умение решать маркетинговые задачи с пониманием механизмов управления корпоративной репутацией и стратегическими коммуникациями в целом. Более 20 лет работы с одним из основателей и первых игроков PR-рынка — агентством Р.И.М., включая более 10 лет руководства агентством, остаются важнейшим этапом моей профессиональной жизни. Однако я верю в интеграцию и синергию этих разных, корпоративного и маркетингового, крыльев коммуникационного рынка. И внешние условия, оказывающие влияние на клиентов, и сама логика развития российского рынка убеждает нас в верности нашей стратегии и перспективности подхода.

Яков Миневич обладает 25-летним опытом работы на коммуникационном рынке, большая часть которого прошла в агентстве Р.И.М., где он работал с 2002 года и которое возглавлял с 2008 по 2021 год. Имеет обширный опыт разработки и реализации коммуникационных проектов, специализируется на создании коммуникационных стратегий, управлении корпоративной репутацией, корпоративном и продуктовом позиционировании, стратегическом маркетинге, а также управлении коммуникационными рисками.

За время работы в Р.И.М. руководил более чем 200 коммуникационными кампаниями для российских и глобальных клиентов, многие из которых получили награды российских и международных коммуникационных конкурсов. Личный вклад Якова в развитие отрасли отмечен премиями «Медиа-Менеджер», RuPoR и «Серебряный Лучник». Входит в рейтинг АМР «топ-1 000 российских менеджеров», является членом совета АКАР, РАСО и РАМУ. Окончил Государственный университет управления по специальности «связи с общественностью» и аспирантуру Московского гуманитарного университета, кандидат социологических наук.

С 2021 по 2023 заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Московского государственного института культуры. С 2023 преподает на философском факультете МГУ. Основатель одного из первых в России студенческих агентств cultcomms, являющихся лабораторией новых коммуникационных технологий. Организатор и ведущий Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник».