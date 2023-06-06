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06.06.2023 в 10:00

АРИР создала комитет по развитию малого и среднего бизнеса

Он объединит игроков рынка для поддержки и развития МСБ в цифровой среде

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) создала комитет по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). Он объединит игроков рынка для поддержки и развития МСБ в цифровой среде. Председателем комитета назначен директор по продукту рекламных технологий VK Станислав Бонбин. Об этом Sostav сообщили в АРИР.

Как пояснили в ассоциации, ключевые цели комитета — повысить уровень цифровой грамотности предпринимателей и создать благоприятные условия продвижения малого и среднего бизнеса в интернете.

«Совместные проекты игроков рынка помогут МСБ упростить работу с диджитал-инструментами, чтобы эффективно взаимодействовать с клиентами, увеличивать продажи и масштабировать компании», — уверены в ассоциации.

Задача комитета — наладить взаимодействие с МСБ и создать платформу для открытого диалога с крупными технологическими компаниями, «точку входа, куда смогут обратиться собственники бизнеса за помощью».

Отмечается, что эксперты будут обучать предпринимателей эффективному использованию современных инструментов: от социальных сетей, картографических сервисов, маркетплейсов и классифайдов до рекламных технологий.

Станислав Бонбин, председатель комитета АРИР по развитию МСБ и директор по продукту рекламных технологий VK:

Малому и среднему бизнесу непросто разобраться в большом количестве цифровых инструментов, которые есть на рынке. Вместе с партнёрами — крупнейшими технологическими компаниями и отраслевыми игроками — мы хотим упростить для предпринимателей этот путь.

Уверен, что совместная работа комитета АРИР поможет как начинающим предпринимателям, так и зрелому бизнесу преодолеть основные барьеры, увеличить уровень доверия к сервисам и выйти на новый уровень развития в диджитал.

МСБ АРИР комитет АРИР по развитию МСБ
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