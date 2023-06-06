Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) создала комитет по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). Он объединит игроков рынка для поддержки и развития МСБ в цифровой среде. Председателем комитета назначен директор по продукту рекламных технологий VK Станислав Бонбин. Об этом Sostav сообщили в АРИР.

Как пояснили в ассоциации, ключевые цели комитета — повысить уровень цифровой грамотности предпринимателей и создать благоприятные условия продвижения малого и среднего бизнеса в интернете.

«Совместные проекты игроков рынка помогут МСБ упростить работу с диджитал-инструментами, чтобы эффективно взаимодействовать с клиентами, увеличивать продажи и масштабировать компании», — уверены в ассоциации.

Задача комитета — наладить взаимодействие с МСБ и создать платформу для открытого диалога с крупными технологическими компаниями, «точку входа, куда смогут обратиться собственники бизнеса за помощью».

Отмечается, что эксперты будут обучать предпринимателей эффективному использованию современных инструментов: от социальных сетей, картографических сервисов, маркетплейсов и классифайдов до рекламных технологий.