Аптеки заговорили о возможном повышении цен из-за новых законов

Представители аптек заявили о том, что нововведения в законопроекте о регулировании аптек, который накануне был внесен на рассмотрение в Госдуму, приведут к росту цен на лекарства. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Один пакет поправок касается федеральных законов «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан» и регламентирует работу аптек при чрезвычайных ситуациях. Авторами поправок стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов (все — из «Единой России»).

Депутаты предлагают правительству фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия, если они подорожали на 30% и более за 30 календарных дней, а также во время эпидемий, угрожающих стране. Список препаратов и изделий должно будет составлять правительство, а срок ограничения цен должен быть не больше 90 дней.

Володин заявил, что эта мера поможет бороться с неоправданным повышением цен при росте спроса, как это было недавно с медицинскими масками.

Александр Петров, член комитета Госдумы по охране здоровья:

Законопроект был только вчера внесен, а аптечные сети уже заявляют о возможном удорожании лекарств на 5−15%. Это называется шантаж. Внесенный документ нацелен как раз на сдерживание цен. Если представители аптечных сетей думают, что можно волюнтаристическим путем поднять цену, то это предмет разбирательства прежде всего и ФАС, и других ведомств.

Авторы второго проекта поправок — Неверов, Исаев, член счетной комиссии Госдумы Елена Панина, депутат от Свердловской области Александр Петров, зампред Совета Федерации Галина Карелова.

Проект регулирует работу аптек в целом, например, обозначает «порог доминирования». Это значит, что доля одной аптечной сети не сможет превышать 20% оборота рынка в муниципалитете и городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Недавно депутаты от «Единой России» предложили ввести аналог закона о торговле для аптек. Об этом заявил заместитель председателя фракции Андрей Исаев. Исаев заявил о том, что в отношении торговых сетей действуют довольно жесткие законы, которые не распространяются на аптеки. В поправках говорится о необходимости ввести понятие «аптечные сети», разграничить некоммерческие аптечные организации от коммерческих, ограничить количество организаций, которое могут иметь аптечные сети по всей стране.