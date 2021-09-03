AppleToo: Сотрудники IT-гиганта рассказали о дискриминации и домогательствах на работе

Сотрудники Apple объединятся для борьбы с дискриминацией и бездействием руководства. На прошлой неделе они запустили кампанию #AppleToo, в рамках которой нынешние и прошлые работники техногиганта смогут рассказать о своем опыте дискриминации и сексуальных домогательств в компании, сообщает The Guardian.

В понедельник сотрудники опубликовали пять записей, в которых они утверждают, что подверглись харассменту или дискриминации на работе. По их словам, руководство не отреагировало на жалобы. Посты анонимные, так что никто не знает, в каком отделе или городе работали эти люди.

Один из них рассказал об одном высокопоставленном сотруднике, который регулярно домогался коллег. Меры были приняты только тогда, когда игнорировать ситуацию стало невозможно. Другая история посвящена расизму: автор упоминает несколько случаев, когда небелые сотрудники не могли добиться повышения, которого заслуживали.

Также ранее Apple прекратила опросы по заработной плате сотрудников. Также компания запретила канал на платформе Slack, в котором они обсуждали уровень доходов и справедливость оплаты труда: руководство сослалось на то, что это противоречит условиям использования Slack.

Организаторы кампании рассказали, что с момента запуска она получила значительный отклик — более сотни историй, среди которых 75% были связаны с разными формами дискриминации. Более трети были посвящены домогательствам и насилию.

Шер Скарлетт, инженер по безопасности Apple и организатор #AppleToo, рассказала, что к ней обращались за поддержкой сотни людей. Она подала жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям, утверждая, что Apple прекратила ее попытки расследования в области оплаты труда. Скарлетт сообщила, что коллега обвинил ее в том, что она «разоряет компанию».

Apple ответила на кампанию сотрудников, заявив, что компания глубоко привержена идее создания и поддержания позитивной атмосферы на работе. Также руководство заявило, что серьезно относится ко всем проблемным случаям и тщательно их расследует.

В августе Coca-Cola и страховая компания State Farm заявили, что пересмотрят партнерство с киберспортивной лигой Overwatch League от разработчика Activision Blizzard. Компании выпустили заявления через две недели после того, как на разработчика подали в суд из-за обвинений в домогательствах и дискриминации женщин.