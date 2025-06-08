Apple Watch считают калории с ошибкой

Фитнес-гаджеты давно стали частью повседневной рутины для миллионов пользователей по всему миру. Однако новое исследование Университета Миссисипи, на которое ссылается CNet, поставило под сомнение один из ключевых показателей, на который ориентируются владельцы Apple Watch, — подсчет калорий.



По данным meta-анализа, охватившего более 50 научных работ, точность измерений пульса и шагов у Apple Watch находится в допустимых пределах: средняя ошибка составляет 4,4% и 8,2% соответственно. Но ситуация с энергозатратами куда менее оптимистичная — погрешность может достигать 28% в среднем, а в отдельных случаях — вплоть до 80%.



«Это критично, особенно для тех, кто строит тренировочный или диетический режим на основе данных, полученных с устройства», — отмечают авторы исследования. Они подчеркивают: несмотря на технологический прогресс, точность подсчета калорий до сих пор остается слабым звеном в носимой электронике.



Впрочем, исследователи уточняют, что Apple Watch все же выполняют свою основную функцию — мотивировать пользователя к регулярной активности. Ошибки в подсчете калорий не отменяют пользы от движения, контроля ритма и формирования здоровых привычек. Эксперты рекомендуют воспринимать данные о расходе энергии скорее как ориентир, а не точный расчет. Также они призывают производителей прозрачнее говорить о пределах точности своих устройств, особенно в маркетинговых коммуникациях.



По прогнозам аналитиков, рынок носимых устройств продолжит расти — но вместе с ним вырастет и потребительская требовательность к точности и надежности данных.