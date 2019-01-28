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28.01.2019 в 17:50

Apple сняла ролик на iPhone XS в преддверии Китайского Нового года

О материнской любви в преддверии одного из главных праздников

То, что в прошлом году было в новинку, в этом уже претендует на новую традицию — компания Apple продолжает снимать свою рекламу на собственные гаджеты. В 2019, как и годом ранее, такое видео выходит в преддверии Китайского Нового года.

Трогательные новогодние мини-фильмы рассказывают истории отдельных семей, но сквозь них Apple пытается продемонстрировать истинные традиции и ценности всего китайского народа.

В 2018 году 7-минутный ролик, снятый на iPhone X, показал жизнь проводницы, работа которой не позволяет ей встретить Новый год со своим сыном — увидеть его она сможет только на платформе во время короткой трехминутной остановки.

В основу сюжета новой кампании легла история молодого человека, который, уезжая из дома, получает с собой в дорогу большое ведро от мамы. О его содержимом герой даже не догадывается, но заранее отнекивается — мол, у меня всё есть в городе.

Мамы — они одинаковые по всему миру и отказов не принимают. Приехав домой и открыв ведро, молодой человек удивляется, а вместе с этим на расстоянии чувствует хрупкую, но в то же время нерушимую любовь матери.

Видео снято на новый iPhone XS, качество съемки которого позволяет качественно запечатлевать разнообразные пейзажи.

Екатерина Назаренкова
Apple
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