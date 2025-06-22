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18+
22.06.2025 в 10:50

Apple рассказывает новую историю спасения жизни благодаря «умным часам»

Рекламная кампания основана на реальных событиях, произошедших в Японии

Apple запустила в Японии новую рекламную кампанию под названием Suzuki-san's Heart Story, основанную на реальной истории жителя страны Масахиро Судзуки. Как рассказывается в ролике, именно Apple Watch помогли мужчине вовремя обнаружить серьезное нарушение сердечного ритма, что позволило избежать потенциальной угрозы для жизни.

Во время обычной велопрогулки Apple Watch сообщили Судзуки о признаках аритмии. Благодаря встроенной функции ЭКГ он сделал несколько замеров, которые подтвердили необходимость срочного медицинского вмешательства. Мужчина вовремя обратился к врачу, прошел обследование и получил лечение до наступления осложнений.

Новая кампания Apple — не просто эмоциональный рассказ, но и продолжение глобального позиционирования Apple Watch как устройства, способного спасать жизни в реальном времени.

Рекламный ролик, созданный агентством TBWA\Media Arts Lab Tokyo, сочетает документальный стиль с эстетикой музыкального клипа. Звучит авторская композиция японской группы ASTERISM, а важным драматургическим элементом становится уведомление в мессенджере LINE — с которого и начинается история.

По мнению аналитиков, подобные кампании укрепляют эмоциональную связь потребителя с продуктом и формируют устойчивый имидж Apple Watch как неотъемлемого элемента повседневной жизни, особенно в условиях стареющего населения Японии, где профилактика и здоровье приобретают все больший приоритет.

Ранее Apple рассказывала о другой истории спасения, которая произошла с австралийским серфером. Благодаря функции SOS спортсмен смог сообщить в службу спасения о том, что его унесло в открытое море.

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