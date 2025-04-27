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18+
27.04.2025 в 10:38

Apple показала реальную историю спасения с помощью функции SOS в Apple Watch

Компания рассказала о происшествии в открытом море, когда часы спасли жизнь серферу

Apple представила новую рекламную кампанию, основанную на реальной истории спасения, произошедшей 13 июля 2024 года в Австралии. Серфер Рик Шерман оказался в километре от берега и не смог вернуться самостоятельно. Находясь в открытом море, он активировал функцию экстренного вызова SOS на своих Apple Watch Ultra.

С помощью часов Рик связался со службой спасения и сообщил о своем местоположении. На протяжении часа Шерман поддерживал связь с операторами, помогая им уточнить координаты. В результате мужчину эвакуировали вертолетом и благополучно доставили на берег.

Apple использовала эту историю в видео «Rick's Rescue», чтобы продемонстрировать важность функции экстренного вызова SOS. Ролик стал частью серии кампаний, в которых компания рассказывает о реальных случаях спасения с помощью своих устройств, подчеркивая практическую пользу и надежность технологий в критических ситуациях.

Инициатива продолжает стратегию бренда, направленную на укрепление эмоциональной связи с потребителями через реальные истории о спасении жизней.

Apple Apple Watch
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