Apple показала реальную историю спасения с помощью функции SOS в Apple Watch

Apple представила новую рекламную кампанию, основанную на реальной истории спасения, произошедшей 13 июля 2024 года в Австралии. Серфер Рик Шерман оказался в километре от берега и не смог вернуться самостоятельно. Находясь в открытом море, он активировал функцию экстренного вызова SOS на своих Apple Watch Ultra.



С помощью часов Рик связался со службой спасения и сообщил о своем местоположении. На протяжении часа Шерман поддерживал связь с операторами, помогая им уточнить координаты. В результате мужчину эвакуировали вертолетом и благополучно доставили на берег.



Apple использовала эту историю в видео «Rick's Rescue», чтобы продемонстрировать важность функции экстренного вызова SOS. Ролик стал частью серии кампаний, в которых компания рассказывает о реальных случаях спасения с помощью своих устройств, подчеркивая практическую пользу и надежность технологий в критических ситуациях.



Инициатива продолжает стратегию бренда, направленную на укрепление эмоциональной связи с потребителями через реальные истории о спасении жизней.