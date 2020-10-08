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08.10.2020 в 17:50

Apple попросила Telegram заблокировать три белорусских канала

В них раскрываются личности силовиков и чиновников

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал на своем канале, что Apple потребовала у него заблокировать три белорусских канала, связанные с протестами. В них раскрываются личности силовиков, участвующих в подавлении митингов.

По его словам, корпорацию беспокоит, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов «может спровоцировать насилие». Дуров отметил, что каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступны на других платформах.

«Я думаю, что это не та ситуация, где есть только черное и белое, и предпочел бы оставить каналы в покое, но обычно в таких случаях Apple не дает особого выбора приложениям вроде Telegram», — заявил он.

Дуров призвал пользователей делиться соображениями в комментариях. Большинство высказываются против удаления.

Ранее Facebook решил временно запретить рекламу после выборов президента США. В компании считают, что этот шаг «уменьшит возможность для введения в заблуждение или злоупотреблений».

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