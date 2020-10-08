Facebook временно запретит политическую рекламу после выборов в США

Facebook запретит предвыборную и политическую рекламу на своих площадках после выборов в США, объявила соцсеть в своем блоге. Запрет распространяется на Facebook и Instagram. Когда вето будет снято — неизвестно, однако Facebook пообещала предупредить рекламодателей.

В компании считают, что этот шаг «уменьшит возможность для введения в заблуждение или злоупотреблений». Также Facebook уведомит пользователей, если кандидат в президенты США преждевременно объявит себя победителем — в соцсети появится уведомление, что подсчет голосов еще продолжается.

Ранее Facebook уже обвиняли во вмешательстве в политические процессы на выборах президента США в 2016 году и при проведении Брексита.

Этим летом соцсеть позволила пользователям в США отказаться от показа рекламных объявлений политической направленности, а также позволила следить за расходами на рекламу Конгресса США и кандидатов в президенты.