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08.10.2020 в 10:50

Facebook временно запретит политическую рекламу после выборов в США

Соцсеть не уточняет, сколько будут действовать ограничения

Facebook запретит предвыборную и политическую рекламу на своих площадках после выборов в США, объявила соцсеть в своем блоге. Запрет распространяется на Facebook и Instagram. Когда вето будет снято — неизвестно, однако Facebook пообещала предупредить рекламодателей.

В компании считают, что этот шаг «уменьшит возможность для введения в заблуждение или злоупотреблений». Также Facebook уведомит пользователей, если кандидат в президенты США преждевременно объявит себя победителем — в соцсети появится уведомление, что подсчет голосов еще продолжается.

Ранее Facebook уже обвиняли во вмешательстве в политические процессы на выборах президента США в 2016 году и при проведении Брексита.

Этим летом соцсеть позволила пользователям в США отказаться от показа рекламных объявлений политической направленности, а также позволила следить за расходами на рекламу Конгресса США и кандидатов в президенты.

Facebook Политическая реклама
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