Apple подорожала на $650 млрд

Рыночная капитализация Apple выросла примерно на $650 млрд после того, как инвесторы начали перераспределять средства от компаний, активно вкладывающихся в инфраструктуру искусственного интеллекта, в пользу более стабильных бизнесов с предсказуемыми денежными потоками, сообщает Bloomberg.

С минимума, достигнутого 25 июня, акции Apple выросли примерно на 16% и достигли исторического максимума. В этом году производитель iPhone стал лидером по динамике среди так называемой «Великолепной семерки» технологических компаний.

Рост Apple происходит на фоне растущих сомнений инвесторов в том, насколько быстро окупятся многомиллиардные вложения технологических компаний в ИИ-центры обработки данных и вычислительные мощности. На этом фоне Apple воспринимается как более защищенный бизнес благодаря высокой прибыльности, сильному бренду и стабильному денежному потоку.

При этом компания также сталкивается с собственными проблемами. Рост стоимости компонентов, включая чипы памяти, усилил давление на расходы, что уже привело к повышению цен на некоторые устройства Mac и iPad. Apple сохраняет цены на iPhone без изменений, но допускает дальнейшие корректировки при росте издержек.