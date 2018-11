Apple выпустила рождественскую рекламу в стиле Pixar

В преддверии рождественских праздников Apple выпустила рекламу под названием «Share your gifts». Ролик снят в стиле мультфильмов Pixar.

В основе ролика — история молодой девушки Софии, которая творит на своём MacBook, но не показывает никому свои работы. Их видит только собака, которая в один из зимних вечеров открывает окно, чтобы работы хозяйки разлетелись по городу и попали в руки случайных прохожих. Люди, поймавшие листочки, остаются в восторге от увиденного.

Основная идея ролика — призвать людей быть открытыми и не стесняться своих творений, делиться ими с окружающими. «Вы когда-нибудь делали что-то потрясающее, но боялись поделиться этим?», — спрашивают создатели ролика в описании к видео. В качестве музыкального сопровождения авторы видео выбрали песню Come Out and Play в исполнении американской певицы Билли Эйлиш.

Ролик снят в стиле Pixar — одной из ведущих анимационных киностудий, которую когда-то возглавлял Стив Джобс. Фильм снимали с помощью комбинации компьютерной графики и практических эффектов: персонажи нарисованы с помощью CGI, а окружение снимали по-настоящему.

Apple также опубликовала ролик о съёмках рекламы: