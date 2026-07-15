Апелляция отменила решение о возврате АДВ Коробкову: что решил суд

30 июня Девятый арбитражный апелляционный суд отменил апрельское решение Арбитражного суда Москвы, которым Дмитрию Коробкову был восстановлен корпоративный контроль над четырьмя юрлицами группы АДВ. Sostav изучил мотивировочную часть постановления и рассказывает, почему апелляция пришла к противоположным выводам — и что ждет стороны дальше.

Предыстория

Дмитрий Коробков — основатель рекламно-коммуникационной группы АДВ — в феврале 2023 года продал свою мажоритарную долю партнерам Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову. Сделка была оформлена двумя документами: пятью нотариальными договорами купли-продажи долей в российских юрлицах группы и соглашением об основных условиях, регулировавшим в том числе передачу иностранного контура — компаний Havas Media, Havas Digital и ряда других. Российская часть была исполнена сразу: Коробков получил 600,2 млн руб., доли перешли к новым собственникам. Передача иностранного контура так и не состоялась.

В январе 2026 года Коробков подал иск о восстановлении корпоративного контроля, утверждая, что сделка является единой и неделимой, а поскольку ее существенные условия в части иностранных активов не были согласованы, она не может считаться заключенной. 3 апреля 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск в полном объеме, признав за Коробковым доли в ООО «АДВ», «АДВ Маркетинг Сервисез», НМТ и «Поинтс Лабс». Ответчики обжаловали решение.

Почему апелляция не согласилась с первой инстанцией

Центральный вопрос дела — можно ли считать сделку незаключенной, если часть ее условий не была согласована.

Суд первой инстанции ответил утвердительно: раз воля сторон состояла в полном выходе Коробкова из группы, а механизм передачи иностранных активов так и не был определен, сделку нельзя считать состоявшейся. Апелляция с этим не согласилась по нескольким самостоятельным основаниям.

Договоры заключены и исполнены. Пять нотариальных договоров купли-продажи содержат все существенные условия, предусмотренные законом для данного вида сделок: предмет и цену. Они удостоверены нотариусом, доли перешли к покупателю, деньги выплачены и получены продавцом. Апелляция констатировала: оснований считать эти договоры незаключенными нет.

Эстоппель. Дмитрий Коробков получил 600,2 млн руб., распорядился ими и на протяжении почти трех лет не оспаривал действие договоров. По пункту 3 статьи 432 ГК РФ сторона, принявшая исполнение по договору, не вправе впоследствии ссылаться на его незаключенность. Апелляция признала, что именно это и произошло.

Нарушение обязательств по сделке — не основание для признания ее незаключенной. Соглашение об основных условиях сделки, регулировавшее передачу иностранного контура, суд квалифицировал как смешанный договор с альтернативным обязательством. Стороны приступили к его исполнению: назначался гендиректор Havas Media, велась переписка, подавались документы в Правительственную комиссию, покупатели погасили налоговые претензии к иностранным структурам на 69,9 млн руб., выплатили третьим лицам более 59,7 млн руб., несли расходы на содержание зарубежных компаний. Задержка или неисполнение отдельных обязательств, указал суд, являются основанием для требования о расторжении или изменении договора, но не для признания его незаключенным.

Преюдиция. В деле А40−273260/2024, где Коробков оспаривал сделку по мотиву обмана, он сам настаивал на ее заключенности — иначе требование о признании недействительной заключенной сделки было бы лишено смысла. Этот вывод, установленный вступившим в силу решением, суд признал преюдициальным.

Публичный интерес. Дополнительным аргументом стало то, что Коробков является гражданином Мальты и конечным бенефициаром структур в нидерландской и мальтийской юрисдикциях. Суд, со ссылкой на письменные объяснения Прокуратуры города Москвы и материалы дела о взыскании с Havas Media 486 млн руб., указал, что восстановление контроля лица, аффилированного с недружественными юрисдикциями, над российскими активами противоречит публичным интересам Российской Федерации.

Позиции сторон

Артур Абузов, представитель группы АДВ в судебном споре, назвал постановление закономерным: «В опубликованном решении апелляцией установлено, что сделка является законной, заключенной и действительной, а все доводы суда первой инстанции об обратном отклонены. Суд апелляционной инстанции счел, что односторонний отказ от сделки Коробковым после ее реального исполнения является незаконным и недобросовестным».

Представитель Дмитрия Коробкова, в свою очередь, обозначил линию для дальнейшего обжалования. По его словам, первая инстанция и апелляция по-разному ответили на главный вопрос — была ли сделка единой и согласовали ли стороны все ее ключевые условия. «Суд первой инстанции исследовал, о чем стороны действительно договорились, и пришел к выводу, что речь шла о единой сделке по передаче всего бизнеса, которая так и не была согласована и исполнена полностью. Апелляционный суд сосредоточился на подписанных договорах по российским компаниям и их исполнении». Кассационному суду, добавил представитель, предстоит ответить на принципиальные вопросы: достаточно ли оценивать только отдельные договоры, если спор касается исполнения всей сделки, насколько корректно применен эстоппель и допустимо ли распространять выводы других дел на спор с иным предметом.

Аргумент о гражданстве Мальты представитель также оспорил: «Дмитрий Коробков прежде всего является гражданином России, а его отъезд был связан с лечением тяжелобольной супруги. Встречно суд не задавался вопросом о проживании в европейских странах, недвижимости и иных возможных инвестициях покупателей со стороны АДВ».

Что дальше

13 июля 2026 года арбитражный суд снял арест с долей в четырех юрлицах группы — ООО «АДВ», «АДВ Маркетинг Сервисез», НМТ и «Поинтс Лабс» — в связи со вступлением постановления апелляции в силу.

У Коробкова остается право на кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа. Срок — два месяца с даты изготовления постановления в полном объеме, то есть до 10 сентября 2026 года. Параллельно продолжаются дела о выплатах сотрудникам Havas Media и уводе клиентской базы в ООО «Адвайзерс».