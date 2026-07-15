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15.07.2026 в 17:35

Апелляция отменила решение о возврате АДВ Коробкову: что решил суд

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал основателю группы в восстановлении корпоративного контроля над четырьмя юрлицами

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30 июня Девятый арбитражный апелляционный суд отменил апрельское решение Арбитражного суда Москвы, которым Дмитрию Коробкову был восстановлен корпоративный контроль над четырьмя юрлицами группы АДВ. Sostav изучил мотивировочную часть постановления и рассказывает, почему апелляция пришла к противоположным выводам — и что ждет стороны дальше.

Предыстория

Дмитрий Коробков — основатель рекламно-коммуникационной группы АДВ — в феврале 2023 года продал свою мажоритарную долю партнерам Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову. Сделка была оформлена двумя документами: пятью нотариальными договорами купли-продажи долей в российских юрлицах группы и соглашением об основных условиях, регулировавшим в том числе передачу иностранного контура — компаний Havas Media, Havas Digital и ряда других. Российская часть была исполнена сразу: Коробков получил 600,2 млн руб., доли перешли к новым собственникам. Передача иностранного контура так и не состоялась.

В январе 2026 года Коробков подал иск о восстановлении корпоративного контроля, утверждая, что сделка является единой и неделимой, а поскольку ее существенные условия в части иностранных активов не были согласованы, она не может считаться заключенной. 3 апреля 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск в полном объеме, признав за Коробковым доли в ООО «АДВ», «АДВ Маркетинг Сервисез», НМТ и «Поинтс Лабс». Ответчики обжаловали решение.

Почему апелляция не согласилась с первой инстанцией

Центральный вопрос дела — можно ли считать сделку незаключенной, если часть ее условий не была согласована.
Суд первой инстанции ответил утвердительно: раз воля сторон состояла в полном выходе Коробкова из группы, а механизм передачи иностранных активов так и не был определен, сделку нельзя считать состоявшейся. Апелляция с этим не согласилась по нескольким самостоятельным основаниям.

Договоры заключены и исполнены. Пять нотариальных договоров купли-продажи содержат все существенные условия, предусмотренные законом для данного вида сделок: предмет и цену. Они удостоверены нотариусом, доли перешли к покупателю, деньги выплачены и получены продавцом. Апелляция констатировала: оснований считать эти договоры незаключенными нет.

Эстоппель. Дмитрий Коробков получил 600,2 млн руб., распорядился ими и на протяжении почти трех лет не оспаривал действие договоров. По пункту 3 статьи 432 ГК РФ сторона, принявшая исполнение по договору, не вправе впоследствии ссылаться на его незаключенность. Апелляция признала, что именно это и произошло.

Нарушение обязательств по сделке — не основание для признания ее незаключенной. Соглашение об основных условиях сделки, регулировавшее передачу иностранного контура, суд квалифицировал как смешанный договор с альтернативным обязательством. Стороны приступили к его исполнению: назначался гендиректор Havas Media, велась переписка, подавались документы в Правительственную комиссию, покупатели погасили налоговые претензии к иностранным структурам на 69,9 млн руб., выплатили третьим лицам более 59,7 млн руб., несли расходы на содержание зарубежных компаний. Задержка или неисполнение отдельных обязательств, указал суд, являются основанием для требования о расторжении или изменении договора, но не для признания его незаключенным.

Преюдиция. В деле А40−273260/2024, где Коробков оспаривал сделку по мотиву обмана, он сам настаивал на ее заключенности — иначе требование о признании недействительной заключенной сделки было бы лишено смысла. Этот вывод, установленный вступившим в силу решением, суд признал преюдициальным.

Публичный интерес. Дополнительным аргументом стало то, что Коробков является гражданином Мальты и конечным бенефициаром структур в нидерландской и мальтийской юрисдикциях. Суд, со ссылкой на письменные объяснения Прокуратуры города Москвы и материалы дела о взыскании с Havas Media 486 млн руб., указал, что восстановление контроля лица, аффилированного с недружественными юрисдикциями, над российскими активами противоречит публичным интересам Российской Федерации.

Позиции сторон

Артур Абузов, представитель группы АДВ в судебном споре, назвал постановление закономерным: «В опубликованном решении апелляцией установлено, что сделка является законной, заключенной и действительной, а все доводы суда первой инстанции об обратном отклонены. Суд апелляционной инстанции счел, что односторонний отказ от сделки Коробковым после ее реального исполнения является незаконным и недобросовестным».

Представитель Дмитрия Коробкова, в свою очередь, обозначил линию для дальнейшего обжалования. По его словам, первая инстанция и апелляция по-разному ответили на главный вопрос — была ли сделка единой и согласовали ли стороны все ее ключевые условия. «Суд первой инстанции исследовал, о чем стороны действительно договорились, и пришел к выводу, что речь шла о единой сделке по передаче всего бизнеса, которая так и не была согласована и исполнена полностью. Апелляционный суд сосредоточился на подписанных договорах по российским компаниям и их исполнении». Кассационному суду, добавил представитель, предстоит ответить на принципиальные вопросы: достаточно ли оценивать только отдельные договоры, если спор касается исполнения всей сделки, насколько корректно применен эстоппель и допустимо ли распространять выводы других дел на спор с иным предметом.

Аргумент о гражданстве Мальты представитель также оспорил: «Дмитрий Коробков прежде всего является гражданином России, а его отъезд был связан с лечением тяжелобольной супруги. Встречно суд не задавался вопросом о проживании в европейских странах, недвижимости и иных возможных инвестициях покупателей со стороны АДВ».

Что дальше

13 июля 2026 года арбитражный суд снял арест с долей в четырех юрлицах группы — ООО «АДВ», «АДВ Маркетинг Сервисез», НМТ и «Поинтс Лабс» — в связи со вступлением постановления апелляции в силу.

У Коробкова остается право на кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа. Срок — два месяца с даты изготовления постановления в полном объеме, то есть до 10 сентября 2026 года. Параллельно продолжаются дела о выплатах сотрудникам Havas Media и уводе клиентской базы в ООО «Адвайзерс».

Суд АДВ
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