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18+
23.08.2023 в 18:50

Антон Пинский ведёт переговоры с франчайзи Domino's Pizza о передаче российского бизнеса

Ранее он и рэпер Тимати заявили своём желании приобрести компанию

Ресторатор и бизнесмен Антон Пинский вступил в переговоры с франчайзи Domino's Pizza о передаче российского бизнеса, сообщает «РБК Стиль».

«Голландцы заявили об уходе из страны и подаче на банкротство. У них в России есть свои рестораны и есть франчайзи. Так вот, сейчас почти все их российские франчайзи после поста Тимати в социальных сетях вышли на связь с предложением войти с ними в переговоры о поиске возможных вариантов. И мы с ними сейчас обсуждаем все эти варианты», — сказал он изданию.

21 августа владелец Domino's Pizza в России нидерландская DP Eurasia инициировала банкротство дочерней компании DPRussia. Компания прекратила попытки продать российский бизнес. Внешний долг российского сегмента оценивается в 520 млн руб.

На следующий день рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский заинтересовались покупкой сети российского бизнеса. О желании приобрести сеть Тимати написал в сторис своего аккаунта Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

Ранее они вместе купили бизнес сети кофеен Starbucks.

Тимати Domino's Pizza Антон Пинский Domino's Pizza в России
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