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31.05.2019 в 12:00

Антон Котовский, Роман Бух: неформальная лекция-исповедь о социально ориентированном маркетинге

Очень легко и весело о наболевшем в рекламной индустрии

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Антон Котовский и Роман Бух решили уйти от традиционного формата рекламы, сделав выбор в пользу социально ориентированного маркетинга. Они вместе с третьим партнёром Павлом Шухартом основали свое агентство TRU agency и предложили всем пересесть на светлую сторону силы.

Неформальная лекция-исповедь рассказывает о преимуществах и рисках социально ориентированного маркетинга. В ней Котовский и Бух рассказывают о влиянии клиента на рекламу, об использовании в ней селебрити, о том, как оптимизировать бюджет и креативную идею и кому нужно «выпилиться навсегда из профессии».

Мы живем в эпоху бума социальной ответственности брендов, которая дальше будет только расти. О том, сможет ли светлая сторона оказаться выгоднее и эффективнее тёмной, основатели TRU agency также рассказали в своей лекции.

Антон Котовский, Co-Founder & Creative Director TRU agency

Бэкграунд: 10 лет в креативе, 101 профессиональная награда, включая Гран-При международных фестивалей рекламы Kiaf, «Белый Квадрат», Short-List Cannes Lions, Золото WMA Globes Awards и т. д.
Рекламное прошлое: РА «Восход», Havas Moscow, E:mg.
Клиенты: Forex Club, Olymp Trade, КУБанк, Avito, Kaspersky lab, Донстрой, Кортрос, Вести и другие.

Роман Бух, Co-Founder, CEO & Head of strategy TRU agency

Бэкграунд: 10 лет в креативной стратегии, более 70 профессиональных наград.
Рекламное прошлое: G2 Moscow, Cheil, РА «Восход», i-will
Клиенты: P&G, Samsung, Unilever, Coca-Cola, Добрый, Bacardi Group и многие другие.

Павел Шухарт, Co-Founder & Commercial Director TRU agency

Бэкграунд: 13 лет в рекламе.
Рекламное прошлое: РЕН ТВ, «Национальная Медиа Группа», РА «Восход», «АДВ Экспириенс».
Клиенты: Газпромбанк, Промсвязьбанк, Ростелеком, ГСК Кортрос, Colliers International, Ehrmann, Delivery Club и другие.

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