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18+
14.08.2023 в 10:38

Система «Антифрод» Роскомнадзора заблокировала почти 400 млн мошеннических звонков

В июле число звонков злоумышленников выросло на 21%

Система блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» предотвратила почти 400 млн мошеннических звонков, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

По данным ведомства, в июле 2023 года количество звонков злоумышленников выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 72,9 млн. Всего с декабря 2022-го, момента запуска системы, предотвращено 391,3 млн мошеннических звонков.

Как указывают в ведомстве, к системе уже подключились «МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele2.

«В среднем мошенническая атака на абонента длится около трёх минут. А недавно «Билайн» зафиксировал самую долгую атаку за всё время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трёх часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы», — рассказали в РКН.

Создание платформы верификации телефонных вызовов для борьбы с мошенничеством предусмотрено в законе «О связи». Согласно документу, платформа нужна для того, чтобы блокировать звонки и сообщения с подменных номеров. Оператор связи подключается к системе бесплатно, однако за неподключение предусмотрен штраф от 600 тыс. до 1 млн руб.

В марте в Роскомнадзоре заявляли, что предоставят операторам 224 дня для подключения к системе «Антифрод» после получения ими уведомления.

Также отмечалось, что полностью система «Антифрод» должна заработать до марта 2024 года. Регулятор указывал, что к ней должны подключиться все российские операторы связи.

В декабре 2022 года стартовала тестовая эксплуатация «Антифрода» с участием трёх крупных мобильных операторов — «Мегафона», МТС и «Вымпелкома» (бренд «билайн»).

Роскомнадзор антифрод
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