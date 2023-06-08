Система «Антифрод» Роскомнадзора заблокировала более 263 млн звонков с подменных номеров

Система блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» предотвратила 263,3 млн мошеннических звонков, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

По данным ведомства, в мае количество звонков злоумышленников сократилось на 18% по сравнению с апрелем и составило 58 млн. Система функционирует с декабря 2022 года.

Минцифры отмечает, что мошеннические звонки перешли в мессенджер WhatsApp. В свою очередь Роскомнадзор напоминает, что банки и государственные организации не используют мессенджеры для звонков гражданам.

Создание платформы верификации телефонных вызовов для борьбы с мошенничеством предусмотрено в законе «О связи». Согласно документу, платформа нужна для того, чтобы блокировать звонки и сообщения с подменных номеров. Оператор связи подключается к системе бесплатно, однако за неподключение предусмотрен штраф от 600 тыс. до 1 млн руб.

В марте в Роскомнадзоре заявляли, что предоставят операторам 224 дня для подключения к системе «Антифрод» после получения ими уведомления.

Также отмечалось, что полностью система «Антифрод» должна заработать до марта 2024 года. Регулятор указывал, что к ней должны подключиться все российские операторы связи.

В декабре 2022 года стартовала тестовая эксплуатация «Антифрода» с участием трёх крупных мобильных операторов — «Мегафона», МТС и «Вымпелкома» (бренд «билайн»).