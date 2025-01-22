Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Okkam
Realweb
iConText Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.01.2025 в 12:10

Анонсирована возможность интеграции аккаунтов WhatsApp*

Новая функция свяжет учетные записи для удобного управления приложениями

Компания Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) анонсировала возможность интеграции аккаунтов WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России) в раздел «Центр аккаунтов». Центр аккаунтов — место, где можно централизованно управлять настройками аккаунтов и кросс-сервисными функциями на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России) и в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России).

Инновации нацелены на упрощение взаимодействия между платформами и должны сделать экосистему компании еще более удобной для посетителей. Пользователи смогут публиковать статусы WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России) в формате сторис одновременно и в других соцсетях, что избавит от необходимости дублировать их вручную. Также появится возможность входа в несколько приложений через функцию «Единый вход» (Single Sign-On). При интеграции сообщения и звонки в мессенджере останутся зашифрованными, что должно обеспечить безопасность персональных данных.

Нововведение будет необязательным — пользователи сами решат, активировать функцию или нет. Компания уже начала внедрение новинки по всему миру, но процесс займет несколько месяцев. Как только обновление станет доступным, в настройках мессенджера появится соответствующий раздел. Кроме того, система будет предлагать подключить аккаунты при выполнении некоторых действий.

WhatsApp соцсети Мессенджеры Meta
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.