Компания Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) анонсировала возможность интеграции аккаунтов WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России) в раздел «Центр аккаунтов». Центр аккаунтов — место, где можно централизованно управлять настройками аккаунтов и кросс-сервисными функциями на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России) и в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России).

Инновации нацелены на упрощение взаимодействия между платформами и должны сделать экосистему компании еще более удобной для посетителей. Пользователи смогут публиковать статусы WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России) в формате сторис одновременно и в других соцсетях, что избавит от необходимости дублировать их вручную. Также появится возможность входа в несколько приложений через функцию «Единый вход» (Single Sign-On). При интеграции сообщения и звонки в мессенджере останутся зашифрованными, что должно обеспечить безопасность персональных данных.

Нововведение будет необязательным — пользователи сами решат, активировать функцию или нет. Компания уже начала внедрение новинки по всему миру, но процесс займет несколько месяцев. Как только обновление станет доступным, в настройках мессенджера появится соответствующий раздел. Кроме того, система будет предлагать подключить аккаунты при выполнении некоторых действий.