Анна Куклина заняла пост главного редактора медиаплатформы Gastronom.ru

Гастрономический журналист и ресторанный эксперт Анна Куклина назначена главным редактором онлайн-платформы о еде и здоровом образе жизни Gastronom.ru (входит в группу компаний «Магнит»). Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

В новой должности Куклина сосредоточится на развитии новых форматов контента и дальнейшей интеграции с сервисами «Магнита».

Ранее Куклина занимала должность главного редактора сайта «Афиша Рестораны». До этого — в 2013−2021 годах — она работала заместителем главного редактора журнала «Гастрономъ» и медиа Gastronom.ru, а также PR-директором издательского дома «Гастроном».

«Магнит» выкупил активы издательского дома «Гастроном» в начале 2022 года. На их основе компания развивает цифровую платформу о продуктах питания и здоровых привычках вместе с собственными медиаресурсами и онлайн-сервисами, включая печатный журнал «Мой Магнит» и мобильное приложение «Магнит».