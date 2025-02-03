Анна Исакова назначена операционным директором Getblogger

Анна Исакова заняла пост операционного директора платформы Getblogger (входит в МТС AdTech — рекламную вертикаль МТС). В новой должности эксперт будет отвечать за развитие коммерческого блока, усиление клиентского сервиса и стратегические партнерства с рекламодателями. Об этом Sostav сообщили в компании.

С мая 2024-го Анна занимала позицию заместителя генерального директора в международной IT-компании Retail Rocket Group. До этого она два года руководила направлением клиентского сервиса в Retail Rocket Group. Эксперт перестроила работу отдела и сфокусировала его на повышении ценности услуг для клиентов и улучшении уровня взаимодействия с ними.

До работы в Retail Rocket Group Анна Исакова 15 лет занималась управлением клиентским сервисом и развитием бизнеса в коммуникационных агентствах и медиахолдингах. В их числе — MGCom, KB12 и Rambler Group.

Анна Исакова, операционный директор Getblogger: Инфлюенс-маркетинг — одна из самых интересных и динамично развивающихся отраслей рынка рекламы, поэтому я очень рада присоединиться к Getblogger. Уверена, что вместе с командой мы выведем бизнес на новый уровень, в том числе за счет наших новых продуктов, готовящихся в партнерстве с МТС AdTech.

Getblogger — платформа автоматизированного размещения рекламы через блогеров. МТС приобрела платформу в декабре 2024 года.