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18.01.2022 в 20:04

Анна Александровская сообщила о запуске NFT-агентства

В новом проекте она заняла должность генерального директора

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Экс-CEO медиаагентства Total View Анна Александровская, покинувшая компанию в октябре прошлого года, рассказала Sostav о запуске своего NFT-агентства, в котором она также заняла пост генерального директора.

Агентство будет заниматься проектами в области NFT-арта: продюсированием цифровых художников, реализацией коммерческих NFT-дропов с ведущими российскими и зарубежными брендами, организацией выставок цифрового искусства в России и за рубежом, оценкой и подбором NFT-коллекций для ценителей цифрового искусства.

По словам Александровской, кроме неё у компании ещё два акционера — продюсер Ольга Дворецкая, которая также заняла должность креативного директора в новом агентстве и предприниматель Игорь Гляненко.

В ближайший год команда планирует реализовать образовательные проекты — запустить цикл лекций и семинаров о NFT-арте, о том, как эту технологию можно использовать для решения маркетинговых задач.

Параллельно агентство займётся коммерческими NFT-дропами с топовыми брендами, которые хотят интегрировать NFT в маркетинговые стратегии, как дополнительный инструмент привлечения аудитории, уточнила Александровская.

Также компания будет уделять внимание развитию клуба коллекционеров NFT и организации международных выставок. Например, в планах агентства — создать масштабную новогоднюю ярмарку на базе проекта NFT Christmas Tree 2021 года.

Александровская отметила, что агентство уже получило несколько заказов.

Анна Александровская
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