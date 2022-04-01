Анимационные студии сообщили о проблемах отрасли

Российская анимация, которая в последние годы активно развивалась на международных рынках, оказалась на пороге кризиса. Рынку угрожают проблемы с лицензионным программным обеспечением для производства мультфильмов, а также разрывы контрактов с зарубежными телеканалами, пишет «Коммерсант».

В «Союзмультфильме» рассказали, что под угрозой доходы от продажи лицензий за рубеж. Соглашения с партнерами из Европы, США, Канады разрываются, многие сделки по продаже прав «на паузе». Поступают точечные отказы от показа мультипликации в рамках зрительских фестивалей.

Фабрики, которые производят товары с российскими анимационными персонажами, пока «работают в спокойном режиме», но новых контрактов нет, отмечают участники рынка. Доходы по франшизе могут составлять до 60% от выручки, в целом для анимации это важная часть.

Аниматорам также грозят проблемы с лицензионным программным обеспечением. Производство построено на импортном ПО, которое требует ежегодных лицензионных отчислений компаниям из США, Канады, Великобритании и стран ЕС, а в связи с вводимыми ограничениями дальнейшая работа по производству анимации в России будет затруднена или станет невозможной, опасаются в Wizart Animation.

В ближайшее время анимационные студии планируют составить запрос о господдержке отрасли, а также думают, как развивать проекты в новых условиях. «Союзмультфильм» «изучает резервные возможности российского рынка», а также «потенциал сотрудничества с азиатскими странами и Латинской Америкой», рассказали в компании.

Ранее Минкультуры предложило ввести меры, которые помогут привлечь в креативные сферы инвестиции и стимулировать предпринимательскую деятельность. В частности, ведомство предлагает ввести единый режим налогообложения зарплат и отчислений во внебюджетные фонды для всех субъектов отрасли.