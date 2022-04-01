Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.04.2022 в 06:50

Анимационные студии сообщили о проблемах отрасли

Под угрозой из-за санкций оказалась лицензионная продажа прав и ПО для производства мультфильмов

Российская анимация, которая в последние годы активно развивалась на международных рынках, оказалась на пороге кризиса. Рынку угрожают проблемы с лицензионным программным обеспечением для производства мультфильмов, а также разрывы контрактов с зарубежными телеканалами, пишет «Коммерсант».

В «Союзмультфильме» рассказали, что под угрозой доходы от продажи лицензий за рубеж. Соглашения с партнерами из Европы, США, Канады разрываются, многие сделки по продаже прав «на паузе». Поступают точечные отказы от показа мультипликации в рамках зрительских фестивалей.

Фабрики, которые производят товары с российскими анимационными персонажами, пока «работают в спокойном режиме», но новых контрактов нет, отмечают участники рынка. Доходы по франшизе могут составлять до 60% от выручки, в целом для анимации это важная часть.

Аниматорам также грозят проблемы с лицензионным программным обеспечением. Производство построено на импортном ПО, которое требует ежегодных лицензионных отчислений компаниям из США, Канады, Великобритании и стран ЕС, а в связи с вводимыми ограничениями дальнейшая работа по производству анимации в России будет затруднена или станет невозможной, опасаются в Wizart Animation.

В ближайшее время анимационные студии планируют составить запрос о господдержке отрасли, а также думают, как развивать проекты в новых условиях. «Союзмультфильм» «изучает резервные возможности российского рынка», а также «потенциал сотрудничества с азиатскими странами и Латинской Америкой», рассказали в компании.

Ранее Минкультуры предложило ввести меры, которые помогут привлечь в креативные сферы инвестиции и стимулировать предпринимательскую деятельность. В частности, ведомство предлагает ввести единый режим налогообложения зарплат и отчислений во внебюджетные фонды для всех субъектов отрасли.

Анимация
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.