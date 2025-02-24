В российском прокате увеличится число американских фильмов

До конца 2025 года в России официально выйдут минимум 42 американских фильма — на семь больше, чем ожидалось две недели назад. Тогда в этом списке было 35 релизов. Об этом сообщают «Известия».

По данным источников издания, отечественные дистрибьюторы не исключают возвращения голливудских студий в ближайшее время на фоне нового этапа отношений России и США. На европейском кинорынке, прошедшем параллельно с 75-м Берлинским кинофестивалем, верят в скорое возвращение мейджоров в РФ.

Один из собеседников «Известий» утверждает, что российские кинокомпании заключили несколько сделок по зарубежным релизам, которые пока не закрыты.

По мнению генерального директора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, уход крупных студий в 2022-м был скорее «политическим жестом», а не следствием санкций, и при налаживании отношений между Россией и США они могут вернуться. Однако он обратил внимание на то, что изменения в российском регулировании медиа могут ограничить количество западного контента, который сможет выйти на экраны.

Эксперт напомнил, что кроме пяти студий-мейджоров и стриминга Netflix, практически все американские и многие европейские правообладатели не прекращали работать в России, а их фильмы продолжают легально выходить в кинопрокат и на онлайн-платформах.

По данным портала kinobusiness.com, фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли снова стал лидером кинопроката, собрав 250,8 млн руб. в России и СНГ за минувший уикенд (20−23 февраля).