Американский бракоразводный адвокат прославился в сети своей забавной рекламой

Американский адвокат по разводам стал знаменитостью в интернете, ежедневно выкладывая забавные цитаты, относящиеся к разводу, одновременно являющиеся и развлечением для посетителей его страницы на Facebook, и рекламой для них.

Джеймс Макмин, который, судя по информации на его странице, живет в городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина в США и работает в местной юридической фирме, имеет почти 100 тысяч подписчиков. Он рекламирует услуги не только в семейной сфере, но именно посты с намеком на разводы собирают сотни лайков.

Многие его посты нацелены на женщин, но и к мужчинам он тоже обращается. Некоторые публикации являются отсылкой к значимым событиям. Например: «Что разочаровало тебя больше — твой брак или последний эпизод «Игры престолов» ?» Иронично, что сам адвокат, насколько можно судить по его профилю, в настоящее время женат.