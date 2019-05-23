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18+
23.05.2019 в 16:45

Американский бракоразводный адвокат прославился в сети своей забавной рекламой

Юрист регулярно выкладывает «мемы» на своей странице

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Facebook

Американский адвокат по разводам стал знаменитостью в интернете, ежедневно выкладывая забавные цитаты, относящиеся к разводу, одновременно являющиеся и развлечением для посетителей его страницы на Facebook, и рекламой для них.

Джеймс Макмин, который, судя по информации на его странице, живет в городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина в США и работает в местной юридической фирме, имеет почти 100 тысяч подписчиков. Он рекламирует услуги не только в семейной сфере, но именно посты с намеком на разводы собирают сотни лайков.

Многие его посты нацелены на женщин, но и к мужчинам он тоже обращается. Некоторые публикации являются отсылкой к значимым событиям. Например: «Что разочаровало тебя больше — твой брак или последний эпизод «Игры престолов» ?» Иронично, что сам адвокат, насколько можно судить по его профилю, в настоящее время женат.

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