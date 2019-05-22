Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+3
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.05.2019 в 09:55

Последний сезон «Игры престолов» побил рекорды по попыткам пиратства

Это не первый рекорд, который устанавливает сага

Кадр из сериала «Игра престолов»

Group-IB, которая специализируется на борьбе с киберпреступлениями, объявила, что сериал «Игра престолов» стал «любимым» для пиратов и вышел в лидеры с большим отрывом.

Для каждой серии последнего сезона заблокировано почти 7 тысяч ссылок — в общей сложности их набралось порядка 44 тысяч. Ссылки размещались на специальных пиратских сайтах, в группах социальных сетей и форумах.

В целом, за последние 4 года Group-IB заблокировала более 180 000 пиратских ссылок на GOT. Пираты пытались сопротивляться, создавая «зеркала». Один из владельцев пиратского ресурса сделал 20 таких ссылок.

«Любопытно, что после полученных жалоб группы в социальной сети «ВКонтакте» переставали демонстрировать пиратские серии и превращались в обычные фанатские группы с обсуждениями героев, сюжета», — пишет IB-Group.

В пятерке лидеров также сериалы «Настоящий детектив», «Миллиарды», «Хорошая жена» и «Мир Дикого Запада». Напомним, последний сезон «Игры престолов» выходил с 14 апреля по 20 мая. Предыдущее громкое дело, связанное с Group-IB — это накрутка голосов в финале «Голос.Дети».

Group-IB Игра престолов
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.