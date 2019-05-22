Последний сезон «Игры престолов» побил рекорды по попыткам пиратства

Group-IB, которая специализируется на борьбе с киберпреступлениями, объявила, что сериал «Игра престолов» стал «любимым» для пиратов и вышел в лидеры с большим отрывом.

Для каждой серии последнего сезона заблокировано почти 7 тысяч ссылок — в общей сложности их набралось порядка 44 тысяч. Ссылки размещались на специальных пиратских сайтах, в группах социальных сетей и форумах.

В целом, за последние 4 года Group-IB заблокировала более 180 000 пиратских ссылок на GOT. Пираты пытались сопротивляться, создавая «зеркала». Один из владельцев пиратского ресурса сделал 20 таких ссылок.

«Любопытно, что после полученных жалоб группы в социальной сети «ВКонтакте» переставали демонстрировать пиратские серии и превращались в обычные фанатские группы с обсуждениями героев, сюжета», — пишет IB-Group.

В пятерке лидеров также сериалы «Настоящий детектив», «Миллиарды», «Хорошая жена» и «Мир Дикого Запада». Напомним, последний сезон «Игры престолов» выходил с 14 апреля по 20 мая. Предыдущее громкое дело, связанное с Group-IB — это накрутка голосов в финале «Голос.Дети».