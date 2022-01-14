Американская ассоциация рекламных агентств назвала тренды в индустрии в 2022 году

Американская ассоциация рекламных агентств (4A's, American Association of Advertising Agencies) опубликовала отчёт 4As 2022 Outlook Report — эксперты рассказали о главных трендах года, с которыми придётся столкнуться агентствам в этом году. В частности, компании должны будут смириться с фактом: возвращение к нормальной жизни допандемийного уровня может быть непредсказуемым, учитывая всплески заболеваемости. Агентствам нужно будет восстанавливать корпоративную культуру в условиях гибридного формата работы. Также актуальны вопросы устойчивого развития и конфиденциальности в интернете, пишет Campaign.

Устойчивое развитие

В этом году рекламный бизнес столкнётся с последствиями «зелёного» маркетинга. Агентства должны будут привести в порядок свою экологическую политику и помочь клиентам разработать коммуникации, которые избегают «зелёного камуфляжа» (гринвошинга, greenwashing). В 4A's полагают, что отзывы клиентов будут включать информацию об устойчивом развитии, и это станет нормой в 2022 году.

Для поддержки этой работы ассоциация создаст рабочую группу по устойчивому развитию. В неё войдут представители холдингов, а также независимых компаний. Группа будет отслеживать изменения в законодательстве США и информировать отрасль по этому вопросу. 4A's также запустит на американском рынке Ad Green — инициативу Британской рекламной ассоциации по снижению воздействия производства на окружающую среду.

Устранение застаревших проблем в индустрии

4A's работает с Ассоциацией национальных рекламодателей (ANA), чтобы пересмотреть и модернизировать процесс питчинга, а также упростить процесс поиска агентства. Например, эксперты предлагают создать базу данных с членами ассоциации, чтобы агентствам не приходилось отвечать на одни и те же запросы информации от клиентов.

Также эксперты предлагают пересмотреть оценку эффективности работы агентств и соответствие оплаты труда. Например, отказаться от мониторинга рабочего времени сотрудников в учётных записях и оценивать непосредственно производительность и результат.

Усложнение работы агентств из-за приватности

Так как в США усложняется законодательство в сфере персональных данных, работа агентств также изменится. 4A's, ANA и IAB совместно работают над единообразием законов о конфиденциальности в разных штатах, чтобы свести к минимуму сложности в работе агентств.

Поддержание корпоративной культуры в условиях гибридного формата

По мнению экспертов, раньше поддержание корпоративной культуры ограничивалось небольшими послаблениями в деловом формате каждодневной работы в офисе. В последние два года руководителям компаний с трудом удаётся собрать всех сотрудников в одном помещении, поэтому 4A's рекомендует им проявить гибкость и постараться поддерживать офисную культуру без постоянного пребывания на рабочем месте.

Так, некоторые компании уже отказались от своих офисных пространств. Тем, кто хочет сохранить их, нужно сделать офисы более удобными для совместной работы в гибридных форматах, отметили эксперты.

Кадровый кризис и нехватка талантов

В 4A's считают, что кризис кадров, с которым столкнулись агентства в период последних двух лет, продлится и в 2022 году. Эксперты работают с членами ассоциации над стратегиями удержания ценных кадров, фокусируясь на обучении сотрудников. Агентствам рекомендуют включать в планы обучения открытые семинары и дискуссии.

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются компании, является глобальная инфляция и рост стоимости жизни, что вызывает необходимость увеличения зарплат. Вместо того, чтобы «вкладывать деньги в проблему», ассоциация предлагает автоматизировать рутинные задачи.