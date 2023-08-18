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18.08.2023 в 16:44

Amazon воплотил магию из книг в жизнь

Бренд стремился передатб то самое ощущение при чтении книги

Amazon в продолжение прошлогодней кампании That reading feeling awaits запустил серию принтов, которые подчеркивают значимость книг в современной культуре и отражают бум аудиорассказов. Агентство Droga5 London поручило иллюстраторам создать несколько индивидуальных дизайнов, которые передадут ощущение волшебства, происходящее в нашем воображении во время чтения.

На каждой иллюстрации запечатлен поклонник жанра в соответствующей стилистике. При одном взгляде на постеры сразу хочется взять любимую книжку и с головой погрузиться в историю.

Amazon воплотил магию из книг в жизнь Amazon воплотил магию из книг в жизнь Amazon воплотил магию из книг в жизнь Amazon воплотил магию из книг в жизнь
Amazon That reading feeling awaits Droga5 London
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