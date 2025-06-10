Алла Володина присоединилась к «Русской Медиагруппе»

Алла Володина назначена на должность заместителя генерального директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы» (РМГ). В новой роли Алла будет отвечать за создание и реализацию долгосрочной маркетинговой и PR-стратегии холдинга, развитие внутренних и внешних коммуникаций, взаимодействие со СМИ, а также продвижение ивент-направления и привлечение партнеров. Об этом Sostav сообщили в РМГ.

Алла имеет более 15 лет опыта в сферах PR, GR и маркетинга. Эксперт занимала руководящие позиции в российских и международных компаниях. Последние два года она работала в «ДОМ.РФ», где отвечала за взаимодействие с региональными органами власти.

До этого в разные годы Алла Володина работала PR-директором в таких компаниях, как АНО «Диалог», Crocus Group и GL Financial Group, где занималась выводом на рынок новых брендов, запуском интегрированных инфокампаний и инфлюенс-маркетингом.

Среди активов «Русской Медиагруппы» — «Русское Радио», радио Monte Carlo, DFM, MAXIMUM, «Хит FM», телеканал RU.TV, а также бизнес-направление по организации мероприятий.