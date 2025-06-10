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18+
10.06.2025 в 14:40

Алла Володина присоединилась к «Русской Медиагруппе»

Эксперт заняла позицию заместителя генерального директора по маркетингу и коммуникациям

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Алла Володина

Алла Володина назначена на должность заместителя генерального директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы» (РМГ). В новой роли Алла будет отвечать за создание и реализацию долгосрочной маркетинговой и PR-стратегии холдинга, развитие внутренних и внешних коммуникаций, взаимодействие со СМИ, а также продвижение ивент-направления и привлечение партнеров. Об этом Sostav сообщили в РМГ.

Алла имеет более 15 лет опыта в сферах PR, GR и маркетинга. Эксперт занимала руководящие позиции в российских и международных компаниях. Последние два года она работала в «ДОМ.РФ», где отвечала за взаимодействие с региональными органами власти.

До этого в разные годы Алла Володина работала PR-директором в таких компаниях, как АНО «Диалог», Crocus Group и GL Financial Group, где занималась выводом на рынок новых брендов, запуском интегрированных инфокампаний и инфлюенс-маркетингом.

Среди активов «Русской Медиагруппы» — «Русское Радио», радио Monte Carlo, DFM, MAXIMUM, «Хит FM», телеканал RU.TV, а также бизнес-направление по организации мероприятий.

Русская медиагруппа Кадры2025 Алла Володина
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