28% молодых россиян не употребляют алкоголь

Больше четверти молодых россиян (28%) не употребляют алкоголь, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на результаты исследования сервиса автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

Согласно опросу, 29% россиян заказывают алкоголь в заведениях исключительно ради общения, а 33% — только по особым поводам. При этом 29% опрошенных хотят видеть в меню больше безалкогольных вин и коктейлей, а 8% признались, что употребляют спиртное чаще, чем им бы того хотелось.

Виталий Нижний, управляющий ресторана Bourgeois Bohemians в Санкт-Петербурге, подтверждает растущий интерес молодежи к сложным безалкогольным напиткам. По его словам, гости ожидают напитков с ферментацией, необычными сочетаниями вкусов, натуральными сиропами и авторскими миксами. Ресторан уже работает над расширением ассортимента, чтобы соответствовать этим ожиданиям.

«Причина — тренд на осознанное потребление и здоровый образ жизни. Для многих алкоголь становится не обязательной частью вечера, а редким гастрономическим акцентом», — отмечает Нижний.

Подобную тенденцию отмечает и Елизавета Мутиц, основатель ресторанных проектов Wine Region и Garum. По ее словам, значительная часть молодых людей либо полностью отказывается от алкоголя, либо ограничивается крепкими напитками, не уделяя внимания вкусовым особенностям вина. В связи с этим спрос на безалкогольные альтернативы настолько вырос, что поставщики не всегда успевают обеспечивать рынок доступными вариантами.

Заведующий лабораторией полевых исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин подтверждает снижение потребления алкоголя в России. Однако он подчеркивает, что исследование охватывает преимущественно интернет-аудиторию, тогда как в малых городах картина может быть иной.

«Исследование ценно как гипотеза, которую стоит проверять на более широких данных. Мы видим отказ от крепких напитков в пользу крафтового алкоголя и вина. То есть меняется не только уровень потребления, но и сам формат», — поясняет Рогозин.

83% представителей поколения Z посещают кафе и рестораны от нескольких раз в месяц до ежедневно, а 76% из них создают там контент. При этом 35% фотографируют блюда с необычной подачей, а 38% делают селфи в стильных интерьерах.

«Мы наблюдаем стирание границ между онлайн- и офлайн-реальностями. Потребление алкоголя сокращается, но интерес к информации о нем растет. Люди все чаще взаимодействуют через социальные сети, что влияет и на их гастрономические привычки», — отмечает Рогозин.