Производители алкоголя начали повышать цены на фоне роста НДС

Увеличение НДС, ослабление рубля и введение помарочного учета вынудили российских производителей алкоголя в начале года провести коррекцию цен. В отдельных случаях они были подняты до 40%. Некоторые импортеры цены пока не повышали, но планируют это сделать в скором будущем, сообщает «Коммерсант».

Так, компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент на 6−8%, но в некоторых случаях повышение достигало 20%.

«Сильнее всего мы меняли ценники на продукцию, производители которой под давлением растущего мирового спроса сами значительно поднимали цены — на 15−20%, а в отдельных случаях — до 40%», — рассказал президент Simple Максим Каширин.

Коррекцию цен в Simple объяснили изменениями на рынке, в частности, повышение НДС до 20% и введение помарочного учета, который «существенно замедлит скорость операций и приведет к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования». Также компания отметила негативную динамику рубля к мировым валютам и удорожание логистики в Европе и России из-за роста цен на топливо. Компания понимает, что «любое повышение цен негативно влияет на продажи и на восприятие продукта потребителем», однако не может игнорировать вышеуказанные факторы.

Предправления Beluga Group Александр Мечетин сказал, что компания подняла цены на 3−7% в зависимости от брендов. Он объяснил это главным образом ростом НДС и себестоимости производства. Импортный портфель холдинга Roust Рустама Тарико в среднем подорожал на 5−6% из-за валютных курсов, НДС и повышения цен со стороны поставщиков. В «Ладоге» с 1 января цены на импортный портфель подняли на 2%.

Некоторые импортеры цены пока не повышали, но могут это сделать в скором будущем. Среди них MBG Wine и «Моро», которые рассмотрят увеличение цен на 5−10% в феврале.