«AliExpress Россия» сняла первых покупателей в юбилейной рекламной кампании

Сергей Бузилов, руководитель группы по работе с социальными медиа и блогерами:

Готовясь к десятилетию площадки, мы подумали, что будет здорово найти пользователей, которые были с нами с самого начала. Тех, кто стал нашим покупателем десять лет назад и остается им до сих пор. Эти люди — главные амбассадоры AliExpress, которым мы хотим сказать «Спасибо» максимально ярко, чтобы каждый город увидел своего героя. Мы отбирали героев из первых 500 покупателей и пообщались с ними лично. Выбрали по одному пользователю из каждого города и провели с ними фотосессию, чтобы подготовить персональные билборды с благодарностью и разместить в их родных городах.