«AliExpress Россия» сняла первых покупателей в юбилейной рекламной кампании

В преддверии празднования десятилетнего юбилея «AliExpress Россия» поблагодарила первых покупателей площадки в десяти городах России, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Площадка выбрала героев кампании из тех, кто оформил первые 500 заказов в России. Их фотографии с благодарностями от торговой площадки размещены на билбордах в их родных городах.

Сергей Бузилов, руководитель группы по работе с социальными медиа и блогерами: Готовясь к десятилетию площадки, мы подумали, что будет здорово найти пользователей, которые были с нами с самого начала. Тех, кто стал нашим покупателем десять лет назад и остается им до сих пор. Эти люди — главные амбассадоры AliExpress, которым мы хотим сказать «Спасибо» максимально ярко, чтобы каждый город увидел своего героя. Мы отбирали героев из первых 500 покупателей и пообщались с ними лично. Выбрали по одному пользователю из каждого города и провели с ними фотосессию, чтобы подготовить персональные билборды с благодарностью и разместить в их родных городах.

Алексей Изосимов из Иркутска: Я до сих пор ежедневно покупаю вещи на AliExpress, каждый день приходит по паре посылок. Любимые категории — робототехника (мое хобби — гонки дронов), товары для дома и бисер с самоцветами. Из них потом делаю авторские электронные ювелирные сувениры на продажу. Сотрудники платформы молодцы, они впереди всей планеты. На AliExpress можно заказать все, что угодно, хоть Луну. Нравится удобство споров — иногда возникали проблемы, но деньги возвращают, если вина на стороне продавца.

Михаил Савенков из Самары: Моя первая покупка с AliExpress — запчасти для авто. Долго искал по всем площадкам, потому что детали были специфические. В итоге нашел их в наличии только на AliExpress. Продолжаю пользоваться площадкой из-за ассортимента — часто какие-то нужные вещи, которых нет в России, можно найти только там. Поздравляю площадку и ее сотрудников и желаю им процветания.

