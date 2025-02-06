Александра Новичкова усилила команду дивизиона Marketplaces в Kokoc Group

Александра Новичкова назначена директором «ZoneSmart Россия» группы компаний Kokoc Group. Ранее эксперт занимала пост директора по электронной коммерции и ретейл-медиа в ГК «Родная Речь». Об этом Sostav сообщили в Kokoc Group.

Там уточнили, что Александра возглавила направление по работе с российскими маркетплейсами в дивизионе Marketplaces, директором которого выступает Александр Фомин. Kokoc Group продолжает усиливать команду в рамках процесса трансформации в международную платформу.

В рамках построения платформенной бизнес-модели для брендов, селлеров и ретейлеров Kokoc Group планирует развивать SaaS-решения и агентские услуги для полного сопровождения продавцов на маркетплейсах. Ключевыми задачами Александры станут развитие платформы роста бизнеса на маркетплейсах как для МСП, так и для компаний enterprise-уровня, связка SaaS-возможностей и индивидуального подхода ZoneSmart, объединение коммерческих операций и розничных медиа, а также разработка решений и инструментов для масштабирования бизнеса.

Александр Фомин, директор дивизиона Marketplaces Kokoc Group: Мы с Александрой объединяем усилия, чтобы вывести Kokoc Marketplaces на новый уровень. Ее глубокая экспертиза в e-commerce и ретейл-медиа, а также успешный опыт работы с крупнейшими брендами и площадками помогут «ZoneSmart Россия» не только масштабировать бизнес, но и значительно повысить результаты для наших клиентов.

Александра Новичкова, руководитель «ZoneSmart Россия»: Основные вызовы — в развитии направления ретейл-медиа для селлеров и разработке технологических решений для устойчивого роста бизнеса на маркетплейсах в рамках платформы Kokoc Group. Сегодня ретейл-медиа — ключевая стратегия для крупных брендов, но мой вызов в том, чтобы сделать ее доступной и эффективной для малого и среднего бизнеса, автоматизировать процессы и объединить лучшие практики Kokoc Group, чтобы помочь клиентам расти быстрее. Меня привлекает эта возможность — создавать решения, которые меняют рынок и помогают бизнесам использовать потенциал маркетплейсов по максимуму.

В ГК «Родная Речь» Александра отвечала за стратегическое присутствие крупных брендов на ecom-ретейлерах, среди которых были «Прогресс», «Черноголовка», Haleon, «Билайн», Karcher, «Яндекс Девайсы», ТД «Коломенский», Ecco, Abiinbev, «Боржоми» и другие.

Кроме того, эксперт имеет большой опыт в разработке категорийных исследований о роли ретейл-медиа и работе с нишевыми маркетплейсами, а также в разработке технологических продуктов по мониторингу доли полки и медийной рекламе на маркетплейсах, дашбордов.