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09.11.2026 в 08:30

Аккредитацию хостинг-провайдера Beget приостановили

С 3 ноября компания не может регистрировать новые домены в зонах .RU и .РФ

Координационный центр доменов приостановил аккредитацию российского хостинг-провайдера Beget с 3 ноября 2026 года. Об этом со ссылкой на организацию сообщает ТАСС.

Ограничения предусматривают временный запрет на регистрацию новых доменов второго уровня в зонах .RU и .РФ. Кроме того, Beget не сможет принимать от других регистраторов сведения о доменах, зарегистрированных в этих зонах.

При этом на протяжении всего срока приостановления аккредитации компания обязана продолжать обслуживание доменов, зарегистрированных до 3 ноября 2026 года.

Ранее в Beget сообщили, что облачная инфраструктура хостинг-провайдера была уничтожена в результате кибератаки, произошедшей в ночь с 1-го на 2 ноября.

провайдер Beget хостинг
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