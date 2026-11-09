Аккредитацию хостинг-провайдера Beget приостановили

Координационный центр доменов приостановил аккредитацию российского хостинг-провайдера Beget с 3 ноября 2026 года. Об этом со ссылкой на организацию сообщает ТАСС.

Ограничения предусматривают временный запрет на регистрацию новых доменов второго уровня в зонах .RU и .РФ. Кроме того, Beget не сможет принимать от других регистраторов сведения о доменах, зарегистрированных в этих зонах.

При этом на протяжении всего срока приостановления аккредитации компания обязана продолжать обслуживание доменов, зарегистрированных до 3 ноября 2026 года.

Ранее в Beget сообщили, что облачная инфраструктура хостинг-провайдера была уничтожена в результате кибератаки, произошедшей в ночь с 1-го на 2 ноября.