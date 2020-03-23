АКАР, IAB Russia и РАМУ пообещали помочь рекламному рынку в кризис

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ) и IAB Russia запустили опрос компаний-участников ассоциаций с целью выяснить, с какими трудностями они сталкиваются в период экономического кризиса и пандемии коронавируса. По итогам будут сформулированы меры, направленные на поддержку российского рынка рекламы.

Опрос проводится среди компаний-членов АКАР, РАМУ и IAB Russia, которые нуждаются в помощи в непростой текущей ситуации. «Ассоциации как масштабные объединения игроков рекламной индустрии ставят своей основной задачей поддержание благополучного развития рекламного бизнеса в России», — отметили в пресс-службе ассоциаций.

Валентин Смоляков, исполнительный директор АКАР, РАМУ, генеральный директор IAB Russia:



Рекламный рынок сейчас переживает трудное время, и те решения, которые сейчас будут приняты игроками, повлияют на развитие индустрии в целом. Поэтому ассоциации сейчас активно изучают те проблемы и трудности, с которыми вынуждены столкнуться компаниям, чтобы выработать релевантную и согласованную позицию относительно способов преодоления кризиса.

Для того, чтобы вовремя отслеживать изменения и формировать актуальные выводы, опросы будут проводиться регулярно.