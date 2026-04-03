Айдентика приводит клиентов

Когда коммуникация не дарит эмоции, она превращается в фон. Такие «безопасные» решения и раньше не работали, а в кризис стали непозволительной роскошью. Особенно если это новая айдентика. При этом исследователи продолжают утверждать, что консистентный бренд‑стиль растит прибыль бизнеса в среднем на 33%. Это и стало поводом для команды креативного агентства не просто сделать новый стиль манифестом своих ценностей, но превратить его в отдельное бренд‑впечатление. О том, как это реализовали и почему решили рискнуть, Sostav рассказали в GG.

Задача

В 2022 году агентство Geometry, бывшее частью сети VMLY&R и холдинга WPP, стало самостоятельным. Мы взяли короткое известное нашим клиентам ранее имя GG, чтобы сохранить преемственность. Агентству потребовалось обновить сделанную ранее айдентику, подняв ее на новый уровень коммуникации ценностей. В этот момент нам пришла идея превратить визуальный стиль в отдельный интерактивный канал вовлечения клиентов.

Айдентика и ценности

Сначала мы превратили логотип GG в визуальный манифест ценностей агентства — заметный и гибкий.

Айдентика-конструктор: простые формы и один принцип — объединять. Теперь образ GG считывается в любых проявлениях. Ниже, как это выражено в форме.

У нового лого GG нет одного правильного положения или главного корпоративного цвета. Реальность нашего бизнеса слишком разная, чтобы загонять ее в одну палитру.

Бренд-стиль агентства, как интерактивный манифест

Мы не остановились на айдентике, которая воплотила наши ценности, и пошли дальше. Агентство получило интерактивную айдентику, которая в каждой презентации вовлекала клиента в коллаборативную игру, соединяя цвета и стиль из брендбука клиента с пластикой и формой GG.

Новый вызов: нестандартная навигация

Новым неожиданным опытом в исследовании границ коммуникационной айдентики стало изготовление навигации для офиса GG. Креативная команда, которая подняла планку выразительности новой айдентики на новый уровень, не согласилась с правилами бизнес-центра по оформлению навигационных элементов. Если визуальный стиль агентства в диджитал стал гибким и провоцировал сотворчество, почему офлайн‑навигация не может вовлекать клиентов так же эффективно?

Так появился интерактивный указатель GG, разрушающий привычную четвертую стену между навигацией и зрителем и вовлекающий аудиторию в привычную с детства игру.

Приятно, что наш эксперимент окупился в первую же неделю: в офис пришли знакомиться соседи по этажу, оценив необычный указатель и оставив команде первые собранные табличкой бизнес‑контакты — две новые визитки в базу контактов агентства. Нам такое начало очень понравилось.

Итог

Кризис не поощряет расточительность. Но идеи все еще остаются самым доступным способом решить самую сложную задачу. Управляемая смелость и эксперименты — новая реальность рынка. Реальность, которую мы вместе можем превратить в новые возможности.