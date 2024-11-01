«Айдá | AI design awards» открывает двери для нейрокомиксов Sostav

Авторы работ из нашего спецпроекта могут бесплатно подать заявки для участия в номинации «Графический дизайн» первой в России AI премии в области дизайна «Айдá | AI design awards». Стать первым на первой премии — что это как не успешный успех?

Работы будут оценивать дизайн-директор «ЦЕХ» Андрей Сергунин, директор по развитию цифровых каналов t2.digital Кирилл Зобнин, арт-директор HR Creative «Яндекс» Владимир Стебенев, дизайн-директор «Мегамаркет» Андрей Сивков, арт-директор цифровых витрин МТС Егор Шугаев и другие эксперты в применении AI.

Подача работ — до 17 ноября. Церемония награждения победителей состоится 1 декабря. Здесь могло бы быть про «Не упустите свой шанс», но все и так все понимают.