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Дизайн сайта - Liqium

18+
01.11.2024 в 17:30

«Айдá | AI design awards» открывает двери для нейрокомиксов Sostav

Примите участие в первой российской премии в области AI-дизайна

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Носкова Екатерина Андреевна ИП | aiawards24.ru
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Авторы работ из нашего спецпроекта могут бесплатно подать заявки для участия в номинации «Графический дизайн» первой в России AI премии в области дизайна «Айдá | AI design awards». Стать первым на первой премии — что это как не успешный успех?

Работы будут оценивать дизайн-директор «ЦЕХ» Андрей Сергунин, директор по развитию цифровых каналов t2.digital Кирилл Зобнин, арт-директор HR Creative «Яндекс» Владимир Стебенев, дизайн-директор «Мегамаркет» Андрей Сивков, арт-директор цифровых витрин МТС Егор Шугаев и другие эксперты в применении AI.

Подача работ — до 17 ноября. Церемония награждения победителей состоится 1 декабря. Здесь могло бы быть про «Не упустите свой шанс», но все и так все понимают.

AI Нейрокомикс Айдá AI design awards
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