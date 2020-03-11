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18+
11.03.2020 в 17:00

Airbnb потратит $1 млн на самые необычные дома. Башмак и огромная картофелина уже есть

Сервис собирается воплотить в жизнь самые оригинальные проекты

Онлайн-площадка поиска и аренды жилья по всему миру Airbnb объявила конкурс с фондом в $1 млн на самые оригинальные дома, пригодные для жизни, сообщается в социальных сетях компании. Она собирается построить самые интересные из предложенных вариантов.

Призовой фонд будет распределен между 10 победителями, каждый из которых получит по $100 тыс. В состав судейской комиссии входят представители архитектурной фирмы MVRDV, актер Билли Портер, создатель большого отеля-картошки в Айдахо Кристи Вулф.

Кстати, среди предложений Airbnb также немало интересных домов: слон, та же картофелина, иглу, кубическая кабина, напоминающая какой-нибудь товар из IKEA.

Фокке Мерель, партнер MVRDV:

Уникальное предложение Airbnb - это отличная захватывающая инициатива. Она даст людям возможность создавать новые пространства с дерзкой, творческой и фантастической архитектурой.

Желающие принять участие в конкурсе должны разместить свои макеты на сайте онлайн-площадки до 15 апреля. Каждый из них будет оцениваться по креативности, выполнимости и пригодности для жизни.

Airbnb конкурс
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