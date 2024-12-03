Сергей Никонов назначен коммерческим директором агентства 2LEADS

Сергей Никонов обладает более чем 10-летним опытом работы в сфере маркетинга и диджитал, включая управление продажами и развитие бизнеса. До назначения в 2LEADS он занимал должность Head of Russia & CIS в amma, а далее возглавил российскую часть компании maam, где занимался увеличением выручки компании в России и странах СНГ, формировал и управлял кросс-функциональной командой сотрудников, а также лидировал ключевые проекты для крупных клиентов, таких как Huggies, P&G, Nestlé, Danone, «Купер» и L’Oréal. Чем Сергей планирует заняться на новом посту, в компании сообщили Sostav.

Ранее Сергей занимал руководящие должности в MGCom и Media Direction Digital (ex-Digital BBDO), где отвечал за разработку стратегий, увеличение оборота отделов и внедрение аналитических процессов. Он имеет глубокую экспертизу в B2B-продажах, управлении клиентским сервисом и медиабаинге, а также богатый опыт работы с такими брендами, как ELC, Google, KFC, VW Group, Leroy Merlin и Alfa-Bank.

На позиции коммерческого директора в 2LEADS Сергей будет заниматься расширением клиентской базы, выстраиванием долгосрочных взаимоотношений с ключевыми клиентами, развитием команды продаж, а также автоматизацией и оптимизацией процессов. Основной фокус его работы направлен на разработку и внедрение стратегий продаж, поддерживающих глобальные цели компании.