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03.12.2024 в 10:35

Сергей Никонов назначен коммерческим директором агентства 2LEADS

Он сосредоточится на расширении клиентской базы, а также разработке и внедрении новых стратегий продаж

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Сергей Никонов обладает более чем 10-летним опытом работы в сфере маркетинга и диджитал, включая управление продажами и развитие бизнеса. До назначения в 2LEADS он занимал должность Head of Russia & CIS в amma, а далее возглавил российскую часть компании maam, где занимался увеличением выручки компании в России и странах СНГ, формировал и управлял кросс-функциональной командой сотрудников, а также лидировал ключевые проекты для крупных клиентов, таких как Huggies, P&G, Nestlé, Danone, «Купер» и L’Oréal. Чем Сергей планирует заняться на новом посту, в компании сообщили Sostav.

Ранее Сергей занимал руководящие должности в MGCom и Media Direction Digital (ex-Digital BBDO), где отвечал за разработку стратегий, увеличение оборота отделов и внедрение аналитических процессов. Он имеет глубокую экспертизу в B2B-продажах, управлении клиентским сервисом и медиабаинге, а также богатый опыт работы с такими брендами, как ELC, Google, KFC, VW Group, Leroy Merlin и Alfa-Bank.

На позиции коммерческого директора в 2LEADS Сергей будет заниматься расширением клиентской базы, выстраиванием долгосрочных взаимоотношений с ключевыми клиентами, развитием команды продаж, а также автоматизацией и оптимизацией процессов. Основной фокус его работы направлен на разработку и внедрение стратегий продаж, поддерживающих глобальные цели компании.

Сергей Никонов, коммерческий директор агентства 2LEADS:

Я рад присоединиться к 2LEADS и использовать свои знания и опыт для достижения амбициозных целей компании. Уверен, что совместно с драйвовой и молодой командой профессионалов мы сможем укрепить позиции компании на рынке и создать прочный фундамент для дальнейшего роста.

2LEADS Сергей Никонов
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