Adventum и SkillFactory открыли бесплатный курс по продуктовой аналитике Amplitude

Amplitude и SkillFactory запустили бесплатный курс «Начало работы в Amplitude» для изучения основ использования сервиса продуктовой аналитики, который разработан совместно с Adventum. Инструмент позволяет получать инсайты о пользовательском поведении, а также различные продуктовые и маркетинговые метрики, такие как конверсии, Retention, LTV. О создании курса Sostav рассказали в Adventum .

За три года внедрения Amplitude в Adventum заметили основные проблемы, с которыми сталкиваются команды при интеграции системы.

Техническая поддержка и документация Amplitude доступны только на английском — есть проблемы в понимании материала.

Возможности Amplitude очень широкие, и мало кто использует потенциал сервиса на 100%.

Чтобы помочь компаниям разобраться в работе сервиса, Adventum и SkillFactory создали практический курс для его изучения на русском языке. Курс рассчитан как на новичков, так и на опытных специалистов по продуктовой аналитике.

Вадим Шестаков, Head of Analytics Adventum: За то время, что мы работаем с Amplitude в России, мы видим, как растет заинтересованность и к Amplitude, и к продуктовой аналитике в целом. По входящим запросам из нашего чата Amplitude Insights, а также при консультировании клиентов по внедрению Amplitude мы заметили, что людям не хватает понятной инструкции по работе с Amplitude на русском языке. Нашу идею по созданию курса поддержали коллеги из SkillFactory. Прохождение курса «Начало работы в Amplitude» позволит быстрее разобраться в том, как работает Amplitude, и использовать на полную мощность возможности сервиса, чтобы быстрее развивать свои продукты.

Курс состоит из 5 частей:

Знакомство с основой: как устроен интерфейс Amplitude, навигация в системе. Отчеты для подробного изучения пользователей. Анализ конверсий. Работа с удержанием. Совместное с коллегами использование аналитики ― дашборды и многое другое.

На демоданных студенты будут учиться создавать и использовать отчеты. В конце обучения можно бесплатно сдать экзамен и получить сертификат.

Татьяна Курусь, методист линейки аналитики в SkillFactory: Я рада, что вместе с коллегами из Adventum мы создали бесплатный курс «Начало работы в Amplitude». Внушительная экспертиза Adventum в работе с сервисом Amplitude позволила нам записать практический курс по основам взаимодействия с популярным и важным инструментом для продакт-менеджеров, маркетологов и аналитиков. Мы составили курс таким образом, чтобы пользователь смог познакомиться с интерфейсом и функционалом Amplitude, а также соотнести задачи своего продукта с возможностями инструмента. Сейчас курс уже проходит много студентов, и большинство отмечает лаконичность и понятность материалов. Я надеюсь, что курс будет полезен всем студентам, и они смогут применить полученные знания на практике.

В Adventum отметили, что развитие IT-продукта напрямую зависит от своевременного анализа взаимодействия пользователей с сервисом. Вслед за ростом рынка информационных технологий большими темпами растет и интерес к продуктовой аналитике. Компании активно развивают культуру данных и встраивают ее в рабочие процессы команд.