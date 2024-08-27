«АДВ Экспириенс» создал дивизион спортивного маркетинга

«АДВ Экспириенс» (группа АДВ) запустил дивизион спортивного маркетинга, который получил название «Клуб». Он создаётся на базе двух агентств АДВ с глобальной экспертизой — Havas Sports & Entertainment и Octagon. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.
«Клуб» создали на основе существующей экспертизы «АДВ Экспириенс» в области спортивного маркетинга. Цель — расширить и усилить это направление в группе АДВ. В фокусе работы «Клуба» — маркетинговое продвижение брендов на спортивную аудиторию, создание прогрессивных коллабораций на стыке бизнеса, спорта и искусства, разработка и реализация коммерческих стратегий для спортивных организаций.
Дивизион работает по трём направлениям:
- Стратегия и аналитика: коммерческая, коммуникационная, спонсорская, медиастратегия, оценка стоимости спонсорских и медиаправ, индустриальный анализ;
- Креатив: разработка кампаний под ключ в онлайн- и офлайн-каналах;
- Продюсирование: реализация проектов, коллаборации и спортивно-развлекательные мероприятия.
Благодаря накопленному опыту дивизион может реализовывать проекты в индустрии спорта любого масштаба: от локального события до мероприятия мирового уровня. В арсенале «Клуба» — накопленный опыт реализации международных проектов в рамках UEFA Champions League, FIFA World Cup 2018 и локальных мероприятий для ведущих спортивных лиг, клубов и брендов.
На базе дивизиона применяется методология оценки стоимости спонсорских контрактов и активов, которая признана UEFA в рамках FFP. Она позволяет оценить все опции соглашения, включая маркетинговые права.
Специалисты дивизиона работают со следующими спортивными категориями: футбол, хоккей, баскетбол, автоспорт, фигурное катание, беговые марафоны, смешанные единоборства, медиаспорт, проекты на стыке спорта и лайфстайл.
Доступные для брендов каналы маркетингового продвижения: ТВ, диджитал, наружная реклама, специальные проекты, пиар, спонсорство и событийный маркетинг.
Наталья Осипова, гендиректор «АДВ Экспириенс»:
Для нас «Клуб» — это усовершенствованный подход в области спорт-маркетинга на базе уже существующей экспертизы «АДВ Экспириенс». Благодаря тому, что «Клуб» входит в коммуникационную группу АДВ, наши клиенты в режиме «одного окна» получают доступ к сервисам и услугам всех активов холдинга: от медиапланирования и медиабаинга, технологических решений, диджитала и дата-партнёрств до событийного маркетинга и многое другое. Это позволяет нам реализовывать яркие, масштабные, смелые и сложные проекты на стыке совершенно разных маркетинговых направлений. Но фокус у «Клуба» всегда один — это спорт и всё, что с ним связано. Спорт, которым живёт и который сильно любит вся команда дивизиона. Ведь это то направление, в котором у нас уже есть накопленный опыт и множество реализованных кейсов. Именно поэтому мы решили усилить фокус в направлении спорт-маркетинга и создали дивизион с диверсифицированным набором маркетинговых услуг.