«АДВ Экспириенс» создал дивизион спортивного маркетинга

«АДВ Экспириенс» (группа АДВ) запустил дивизион спортивного маркетинга, который получил название «Клуб». Он создаётся на базе двух агентств АДВ с глобальной экспертизой — Havas Sports & Entertainment и Octagon. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

«Клуб» создали на основе существующей экспертизы «АДВ Экспириенс» в области спортивного маркетинга. Цель — расширить и усилить это направление в группе АДВ. В фокусе работы «Клуба» — маркетинговое продвижение брендов на спортивную аудиторию, создание прогрессивных коллабораций на стыке бизнеса, спорта и искусства, разработка и реализация коммерческих стратегий для спортивных организаций.

Дивизион работает по трём направлениям:

Стратегия и аналитика: коммерческая, коммуникационная, спонсорская, медиастратегия, оценка стоимости спонсорских и медиаправ, индустриальный анализ;

Креатив: разработка кампаний под ключ в онлайн- и офлайн-каналах;

Продюсирование: реализация проектов, коллаборации и спортивно-развлекательные мероприятия.

Благодаря накопленному опыту дивизион может реализовывать проекты в индустрии спорта любого масштаба: от локального события до мероприятия мирового уровня. В арсенале «Клуба» — накопленный опыт реализации международных проектов в рамках UEFA Champions League, FIFA World Cup 2018 и локальных мероприятий для ведущих спортивных лиг, клубов и брендов.

На базе дивизиона применяется методология оценки стоимости спонсорских контрактов и активов, которая признана UEFA в рамках FFP. Она позволяет оценить все опции соглашения, включая маркетинговые права.

Специалисты дивизиона работают со следующими спортивными категориями: футбол, хоккей, баскетбол, автоспорт, фигурное катание, беговые марафоны, смешанные единоборства, медиаспорт, проекты на стыке спорта и лайфстайл.

Доступные для брендов каналы маркетингового продвижения: ТВ, диджитал, наружная реклама, специальные проекты, пиар, спонсорство и событийный маркетинг.