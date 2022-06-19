Леонид Елецких, Adjust: почему Connected TV становится основным каналом маркетинга в Индии

В последние несколько лет Индия стала центром притяжения инвесторов и стартапов. В регионе открыли офисы ведущие венчурные фонды, инвестиционные банки, а города превратились в целые технологические кластеры. В 2022 году одним из главных каналов маркетинга в Индии считается CTV (Connected TV — это устройство для трансляции видеоконтента, подключенное к телевизору или встроенное в него). Умное телевидение растёт с небывалой скоростью. Что важно знать про рекламу на CTV и как выстраивать маркетинг в регионе — директор по продажам Adjust в Восточной Европе Леонид Елецких рассказал Sostav.

Почему в Индии всё больше пользователей переходит на CTV

Многие индийские потребители сейчас меняют традиционные телевизоры на телевизоры с CTV. Одной из основных причин замены является рост количества переходов на OTT-платформы, потому что OTT-рынок в Индии — один из самых быстроразвивающихся в мире. Более 65% респондентов имеют подписку более чем на одно OTT-приложение. Восемь лидеров OTT-приложений (Disney + Hotstar, Prime Video компании Amazon, Netflix, Zee5, MX player, Sony LIV, VOOT и Alt Balaji) занимают в Индии более 40% рынка. По прогнозам, объём рынка индустрии стримингового OTT-видео в Индии достигнет $5 млрд к 2023 году, и ожидается, что к концу 2022 страна с расчётной стоимостью $823 млн войдёт в десятку крупнейших мировых рынков.

Другой важный фактор роста CTV в Индии — это доступные для потребителей недорогие марки Smart TV. Телевизор с такой функцией в Индии можно купить от 15 тыс. рупий ($192). По состоянию на 2021 год у 78% индийских потребителей есть Smart TV, и 93% из них получают доступ к контенту в интернете через Smart TV-устройство. В стране также популярны и другие устройства для стриминговой передачи контента — потоковые стики (Firestick, Roku) и интернет-ресиверы. Их можно легко и быстро настроить, чтобы получить доступ к контенту в интернете.

Как размещать рекламу через CTV в Индии

Число пользователей CTV растёт быстрыми темпами — учитывая это, рекламодатели имеют возможность заполучить широкий круг активных покупателей и инфлюенсеров с высокой покупательной способностью. Все они ещё только осваивают этот относительно новый способ продвижения своих брендов, и расходы на рекламу окупаются не всегда. Сегодня цены на CTV очень конкурентоспособны по сравнению с другими рынками мира. Поэтому самое время маркетологам выйти на этот рынок и построить воронку продаж от осведомлённости к вовлечению.

Креативные форматы рекламы через CTV

Создавая объявления, рекламодатели должны помнить и о мобильных устройствах, поскольку это смежная область. Мобильные устройства важны потому, что способствуют обогащению и большей интерактивности рекламного опыта CTV. Некоторые уже работают с такими новыми форматами, как «объявления во время паузы» (pause ads), которые появляются, когда пользователь во время трансляции нажимает кнопку «пауза». Такой формат даёт возможность контекстного таргетинга и локализации. Поскольку большинство потребителей используют два экрана — и мобильного устройства, и телевизора, — ещё одним эффективным методом рекламы является интеграция QR-кодов в рекламу, чтобы повысить доступность прямой загрузки приложений на мобильное устройство. Некоторые рекламодатели также экспериментировали, вставляя рекламу в телевизионный контент.

Рекомендации по созданию успешных рекламных кампаний через CTV:

Понимание разных моделей поведения . Поведение пользователей, взаимодействующих с CTV сильно отличается от поведения зрителей традиционного телевидения. Как только вы узнаете и поймёте эти различия (по сути, это различия между пассивным и активным просмотром), вы сможете создать рекламу с большим взаимодействием, которая будет лучше соответствовать стилю просмотра и способствовать большей конверсии.

. Поведение пользователей, взаимодействующих с CTV сильно отличается от поведения зрителей традиционного телевидения. Как только вы узнаете и поймёте эти различия (по сути, это различия между пассивным и активным просмотром), вы сможете создать рекламу с большим взаимодействием, которая будет лучше соответствовать стилю просмотра и способствовать большей конверсии. Объединение маркетинговых команд . Сейчас многие бренды испытывают организационные сложности. Внутри отдела маркетинга обычно разграничивают диджитал и TV-маркетологов. Однако распространение CTV способствовало размытию этих границ, обеим командам очень важно работать вместе.

. Сейчас многие бренды испытывают организационные сложности. Внутри отдела маркетинга обычно разграничивают диджитал и TV-маркетологов. Однако распространение CTV способствовало размытию этих границ, обеим командам очень важно работать вместе. Понимание важности кроссдевайс-измерений (на разных устройствах). Крайне важно найти партнёра по измерениям с возможностью проведения кроссдевайс-измерений. Возможность отслеживания конверсий в приложениях и событий, инициированных рекламой через CTV, способствует успеху кампаний на других каналах.

Благодаря Connected TV рекламодатели получают возможность экспериментировать с форматами рекламы, ориентироваться на уже существующие тренды и создавать свои, новые.