09.11.2025 в 16:22

Adidas представил 22 комплекта формы национальных сборных на сезон 2026–2027

Коллекция стала крупнейшей в истории бренда

Аdidas представил домашнюю форму для 22 национальных сборных, в которой они будут играть в сезоне 2026−2027. Компания также показала форму стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который в следующем году пройдет в США, Канаде и Мексике.

Каждая сборная получила уникальный комплект, отражающий культурное наследие страны, историю футбольных побед, национальные цвета и традиции. Так, форма Аргентины выполнена в трех оттенках голубого, отсылающих к 1978, 1986 и 2022 чемпионским годам. Особо подчеркивается, что коллекция стала крупнейшей за историю бренда: 22 национальные команды — рекорд для Аdidas.

Комплекты игровой формы обновили сборные Италии, Аргентины, Испании, Германии, Японии, Бельгии, Перу, Саудовской Аравии, Алжира, Швеции, Катара, Шотландии, Венесуэлы, Венгрии, Северной Ирландии, Коста-Рики, ОАЭ, Колумбии, Мексики, Чили, Украины и Уэльса.

Новые комплекты созданы с использованием технологии CLIMACOOL+, обеспечивающей максимальную вентиляцию и комфорт игрокам в разных климатических условиях турнира.

