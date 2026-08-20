Adidas обошел Nike в рекомендациях AI-платформ

Adidas стал самым часто упоминаемым модным брендом в ответах AI-платформ на запросы о трендах и стиле. Об этом сообщает ElPublicista со ссылкой на исследование BELIEVERS. Такие результаты компания получила, проанализировав 972 ответа ChatGPT и Gemini, полученных за неделю перед финалом чемпионата мира по футболу 2026 года.

На долю Adidas пришлось 12% всех упоминаний брендов. Nike получил 9,4%, далее следуют Louis Vuitton (6,6%), Hermès (5,13%) и Chanel (4,9%). Всего было зафиксировано более 8 тыс. упоминаний 187 различных брендов. Zara также вошла в число наиболее заметных марок — в частности, когда пользователи спрашивали AI, как повторить стиль футболистов Ламина Ямаля, Гарри Кейна, Джуда Беллингема или Мохамеда Салаха.

При этом ChatGPT и Gemini формируют разные картины брендовой видимости. Согласно исследованию, в рекомендациях ChatGPT 63,36% приходится на бренды среднего и доступного ценового сегмента, тогда как Gemini чаще рекомендует люксовые марки — их доля составляет 58,67%. Таким образом, один и тот же бренд может получать разную видимость в зависимости от AI-платформы.

В июне 2026 года WWD со ссылкой на исследование Adobe писал, что Nike и Adidas входят в число наиболее часто упоминаемых fashion-брендов в ответах искусственного интеллекта: Nike получил около 2,2 млн упоминаний, Adidas — около 1 млн.