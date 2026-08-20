Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Купер
Виктор Донюков

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.08.2026 в 13:50

Adidas обошел Nike в рекомендациях AI-платформ

Gemini чаще рекомендует люксовые марки

Adidas стал самым часто упоминаемым модным брендом в ответах AI-платформ на запросы о трендах и стиле. Об этом сообщает ElPublicista со ссылкой на исследование BELIEVERS. Такие результаты компания получила, проанализировав 972 ответа ChatGPT и Gemini, полученных за неделю перед финалом чемпионата мира по футболу 2026 года.

На долю Adidas пришлось 12% всех упоминаний брендов. Nike получил 9,4%, далее следуют Louis Vuitton (6,6%), Hermès (5,13%) и Chanel (4,9%). Всего было зафиксировано более 8 тыс. упоминаний 187 различных брендов. Zara также вошла в число наиболее заметных марок — в частности, когда пользователи спрашивали AI, как повторить стиль футболистов Ламина Ямаля, Гарри Кейна, Джуда Беллингема или Мохамеда Салаха.

При этом ChatGPT и Gemini формируют разные картины брендовой видимости. Согласно исследованию, в рекомендациях ChatGPT 63,36% приходится на бренды среднего и доступного ценового сегмента, тогда как Gemini чаще рекомендует люксовые марки — их доля составляет 58,67%. Таким образом, один и тот же бренд может получать разную видимость в зависимости от AI-платформы.

В июне 2026 года WWD со ссылкой на исследование Adobe писал, что Nike и Adidas входят в число наиболее часто упоминаемых fashion-брендов в ответах искусственного интеллекта: Nike получил около 2,2 млн упоминаний, Adidas — около 1 млн.

Юлия Топольская
Nike adidas
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.