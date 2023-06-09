Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

IP Lawyer
РРС специалист Хатин Дмитрий
Дмитрий Макаров

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.06.2023 в 14:30

Магазины Adidas в России планируют открыть в ноябре

Немецкая компания продаст российский бизнес ливанской Daher Group

2

Российские магазины спортивного бренда Adidas планируют открыть 1 ноября 2023 года, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, немецкая компания подписала контракт с ливанской Daher Group, которая недавно выкупила российский бизнес Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear). Набор сотрудников начнут в начале осени.

Как отмечает Mash, в России осталось около 120 магазинов Adidas. По информации их сотрудников, сейчас идёт создание портфеля магазинов.

Накануне источники «Ведомостей» сообщали, что на бизнес Adidas в России претендуют турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group.

Собеседники издания отмечали, что переговоры находятся «на продвинутой стадии», а закрытие сделки планируется к осени.

При этом они говорили, что если Adidas купит Daher, то перезапуск сети будет в формате Inditex, когда на месте Zara, Bershka, Pull & Bear открылись новые, никак не связанные с компанией бренды.

Adidas, как и другие глобальные компании, объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте 2022 года. В октябре того же года компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране.

Магазины Adidas в России были закрыты в марте прошлого года. На конец 2022-го ООО «Адидас» арендовало 153 помещения под магазины, включая бывший флагманский магазин в Москве на Кузнецком Мосту (весной там открылся флагманский магазин Henderson).

adidas Россия
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.