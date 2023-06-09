Магазины Adidas в России планируют открыть в ноябре

Российские магазины спортивного бренда Adidas планируют открыть 1 ноября 2023 года, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, немецкая компания подписала контракт с ливанской Daher Group, которая недавно выкупила российский бизнес Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear). Набор сотрудников начнут в начале осени.

Как отмечает Mash, в России осталось около 120 магазинов Adidas. По информации их сотрудников, сейчас идёт создание портфеля магазинов.

Накануне источники «Ведомостей» сообщали, что на бизнес Adidas в России претендуют турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group.

Собеседники издания отмечали, что переговоры находятся «на продвинутой стадии», а закрытие сделки планируется к осени.

При этом они говорили, что если Adidas купит Daher, то перезапуск сети будет в формате Inditex, когда на месте Zara, Bershka, Pull & Bear открылись новые, никак не связанные с компанией бренды.

Adidas, как и другие глобальные компании, объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте 2022 года. В октябре того же года компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране.

Магазины Adidas в России были закрыты в марте прошлого года. На конец 2022-го ООО «Адидас» арендовало 153 помещения под магазины, включая бывший флагманский магазин в Москве на Кузнецком Мосту (весной там открылся флагманский магазин Henderson).