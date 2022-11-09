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18+
09.11.2022 в 14:00

Adidas снова потерял €100 млн выручки из-за приостановки деятельности в России

Компания отчиталась за третий квартал 2022 года

Производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas оценил потери от приостановки бизнеса в России в €100 млн выручки за третий квартал 2022 года, сообщает американская компания Nasdaq.

«Квартальная чистая прибыль от продолжающейся деятельности снизилась до €66 млн с €479 млн. На результаты последнего квартала негативно повлияли несколько единовременных расходов на общую сумму почти €300 млн, а также чрезвычайные налоговые последствия в третьем квартале», — сказано на сайте.

Однако выручка Adidas, которая не связана с курсами валют, выросла на 4% по итогам квартала.

Во втором квартале компания оценила потери выручки в связи с приостановкой деятельности на российском рынке более чем в €100 млн ($102 млн), следует из финансовой отчётности за первое полугодие 2022 года.

В октябре компания стала отказываться от своих торговых точек в России, которые являются «неформатными и слабыми с точки зрения оборотов». Ритейлер имеет порядка 800 магазинов в стране — неизвестно, сколько из них закроется из-за отказа от аренды.

Adidas объявил о приостановке работы весной, однако компании выставляют арендную плату — с этим связаны потери, рассказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Компания оптимизирует расходы, однако неясно, останется ли она в России или продаст бизнес.

Мария Полищук
adidas
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