АБА обновила карту рынка инфлюенс-маркетинга

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) представила обновленную карту рынка инфлюенс-маркетинга, в которую вошли 113 ключевых агентств, студий, платформ и сервисов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе объединения.

Карта отражает экосистему инфлюенс-маркетинга в России и позволяет игрокам рынка в интерактивном формате найти партнеров с нужной специализацией. На главной странице все заявленные компании представлены в алфавитном порядке. Справа от логотипов размещен фильтр с ключевыми характеристиками:

категория (talent-агентство, инфлюенс-маркетинг-агентство, аналитический сервис, платформа для работы с блогерами, креативное агентство, полносервисное агентство, продакшен-студия по производству эксклюзивного контента с блогерами, сидинг-агентство);

время работы на рынке (три года, от трех до 10 лет, свыше 10 лет);

количество сотрудников (до 10 человек, от 10 до 30, больше 30 людей в команде);

местоположение (Москва, Санкт-Петербург, Минск, Сан-Паулу, Ростов-на-Дону, Алма-Ата, Таллин, Самара и Лимасол);

членство в АБА.



Юлия Долгова, СЕО группы контентных агентств JAMI LUP и руководитель рабочей группы по карте рынка АБА: В этом году мы хотели сделать карту максимально полезной для всех представителей индустрии: от молодых соискателей вакансий в нашей сфере до представителей крупных брендов, которые находятся в поиске узкоспециализированных поставщиков услуг. Поэтому запустили разработку не просто pdf-версии, а полноценного интерактивного формата. Теперь можно не только ознакомиться с конъюнктурой рынка инфлюенса, но и с профилями агентств, сайтами, воспользоваться фильтрацией по предоставляемым услугам. Этот небольшой, но важный шаг позволит сделать работу ассоциации еще более значимой для рынка.

АБА начала работу над картой в 2022 году и ежегодно ее улучшает.