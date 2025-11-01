95% итальянских производственных компаний сохранили работу в России

Почти 95% итальянских компаний, имеющих производство в России, остались работать в стране, несмотря на жесткие санкции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини на XVIII Веронском Евразийском экономическом форуме.

Фирмы, которые имеют производство, почти все сохранили работу в стране, кроме Enel и Leonardo (бывшая Finmeccanica). Но коммерческих структур стало заметно меньше из-за санкций — из них остались только 50−60%.

По словам Торрембини, бизнес уже отмечает смягчение риторики ЕС и США и надеется на постепенное улучшение отношений. Потери Италии от 19-го пакета санкций могут составить около €250 млн, из них до €140 млн — из-за запрета на экспорт сантехники. Ограничения также затрагивают поставки игрушек с электродвигателями, детских велосипедов, самокатов, кукол, роз и другой продукции.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2025 года на российский рынок вышло семь международных брендов. Эта цифра на 46% ниже по сравнению с тем же периодом 2024 года. Из новых зарубежных игроков в России появилась итальянская одежная марка Doucal’s.